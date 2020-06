Anna Gabriel consigue el permiso de residencia en Suiza para cinco años

La exportavoz de la CUP Anna Gabriel ha conseguido un permiso de residencia en Suiza para cinco años, lo que le facilitará "acceder a puestos de trabajo o presentarse a convocatorias", según ha explicado su madre, Maribel Sabaté.

Anna Gabriel vive en Suiza desde febrero cuando huyó de España para no tener que declarar ante el Tribunal Supremo por la causa abierta al soberanismo, decisión que comunicó previamente a su madre."Me dice que no quiere pasar ni un día de su vida en una prisión con unas reliquias franquistas que te quieren humillar y hacer decir lo que no sientes", ha relatado.

En una entrevista que emitirá este viernes Ona Bages avanzada por Rac1, su madre ha detallado que visitó a su hija en el país helvético y que "está bien, se está moviendo mucho y colabora con una ONG" a la vez que realiza un curso de inglés y se prepara para entrar en la universidad en otoño.