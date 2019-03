Andrea Levy: "Cataluña es plural y por eso yo me opongo a las listas únicas"

Andrea Levy, nueva vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, ha concedido una entrevista a Espejo Público en la que ha explicado los planes que tiene el Gobierno para frenar los planes de Mas.

Andrea mostró su preocupación sobre la lista unitaria de Mas y calificó de surrealista la situación en Cataluña. "Es una lista que más que unión crea confrontación. Es una lista donde forma parte Convergencia y Esquerra República en la sombra", ha afirmado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy confirmó que su Ejecutivo "está preparado para cualquier problema que pueda surgir en el futuro" y que no existen "choques de trenes". Rajoy repitió varias veces que "los catalanes, españoles y europeos" que viven ahora en Cataluña "no van a perder su condición" y tampoco "va a haber independencia de Cataluña".

Ante estas declaaciones del presidente del Gobierno, Andrea Levy ha comentado que hay "algunos que han descarrilado y otros que seguimos por la vía hacia delante".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez advirtió que en las elecciones del 27S los independentistas podrían llevar a la "fractura social y política" y a "incrementar la frustración" en Cataluña, al pretender seguir con el proceso soberanista con sólo la mayoría absoluta del Parlament. Además, el líder del PSOE acusó a Mariano Rajoy de "aumentar el independentismo".

Ante estas declaraciones, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP criticó la postura del PSOE porque "nunca concreta nada exactamente". "El PSOE hace muy buenos titulares pero realmente aún no se sabe en qué consistiría su reforma constitucional que plantea", ha afirmado Andrea.

"Yo veo con preocupación algunas de las concurrencias de Pedro Sánchez. Simplemente con sonrisas no se puede solucionar nada en España", ha sentenciado.

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho indicó que su partido "está estudiando" la posibilidad de presentar en el Parlament una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo que provocaría la posibilidad de retrasar las elecciones catalanas del 27S.

La portavoz ha asegurado que "cabría la posibilidad de si se suman otros partidos que esta moción de censura prosperase". "No entiendo como otros partidos que pueden presentar esa alternativa no quieran sumarse a esta posibilidad", criticó la popular.

La vicesecretaria de Estudios y Programas opinón que la sociedad española no debe caer en el radicalismo porque "los catalanes quieren el mismo futuro que nosotros, un buen trabajo y una buena educación y ese es el proyecto que tiene el Gobierno".

"Se está planteando en el siglo XXI en Europa la posibilidad de que una parte de la Unión Europea desconecte y eso es un proyecto propio de otros siglos, de otros tiempos y no de la sensatez política que existe en la sociedad catalana", ha criticado.

En relación al PIB donde Madrid aporta el 9,5% y Cataluña el 3,75%, la popular calificó de "farsa" el programa de Artur Mas. "¿Cómo pretenden pagar las pensiones? Hay muchas cosas que no nos están contando. No han tenido ningún apoyo internacional y no pueden asegurar su proyecto soberanista", ha afirmado.

El ministro de Educación, Méndez de Vigo aseguró, en su primera comparecencia en el Congreso, que "es hora de revisar los recortes" y que se aumentarán las partidas para lenguas extranjeras. La vicesecretaria de Estudios y Programas aseguró que "sí" se podrá llevar a cabo esta reforma educativa porque "ya se están llevando a cabo los ajustes pertinentes".