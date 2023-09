El análisis de la investidura fallida: "Feijóo sabía que no iba a ser presidente"

Semana intensa en el Congreso de los Diputados. La cámara baja ya se ha sometido a la primera votación para intentar investir al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. No ha habido sorpresas, puesto que el líder de los populares ha estado a cuatro apoyos de conseguir llegar a la Moncloa como era de esperar. Mañana viernes se celebra la segunda votación en la que le bastaría con una mayoría simple, pero tampoco la conseguirá. Raúl Marqueta, redactor del área de Nacional de Antena 3 Noticias, analiza cómo han transcurrido las sesiones de investidura en el hemiciclo.

"La mayor peculiaridad es que Feijóo ha partido de la base de que sabía que no iba a ser presidente, que no iba a conseguir los apoyos necesarios para serlo", dice. "Ha aprovechado para atacar, criticar duramente a Pedro Sánchez por sus posibles pagos a los independentistas", continúa.

El pasado martes arrancaba la primera sesión del debate para investir al candidato popular. Comenzaba con la intervención de Feijóo, que tardó un minuto en pronunciar la palabra 'amnistía'. Este instrumento jurídico ha sido la bala que han utilizado los populares para hacer reproches al PSOE.

La ley de amnistía, una medida de gracia que exime de responsabilidad penal a un individuo por un tiempo determinado, es una de las exigencias que solicitan los partidos independistas para cerrar un pacto de gobierno con los socialistas. En el debate de investidura, Feijóo aseguró que si él no llega a la Moncloa es precisamente porque "no está dispuesto a pagar ese precio a los independentistas".

La respuesta del PSOE pasa por considerar que el intento del líder popular solo sirve para su "supervivencia personal". Su formación cree, en cambio "que se ha mostrado seguro, convincente y que incluso ha reforzado su liderazgo", analiza Raúl Marqueta.

El discurso de Óscar Puente

Uno de los momentos que ha marcado estas sesiones de investidura ha sido la posición de Pedro Sánchez. El presidente en funciones ha optado por guardar silencio y no subir a la tribuna del Congreso. En su lugar, el exalcalde socialista de Valladolid Óscar Puente dio la sorpresa,ofreciendo un discurso en un tono bronco contra el PP.

La respuesta de la bancada de los populares fueron los gritos de "cobarde" a Sánchez. Francina Armengol tuvo que llamarles la atención y aclarar que la cámara baja no es un "patio de colegio". Puente cargaba contra Feijóo argumentando que el hecho de que haya obtenido la victoria el pasado 23J no le condiciona para llegar a la presidencia del Gobierno. Es más, argumenta que "en una democracia parlamentaria, gana quien logra formar gobierno".

Reproches al PNV

Raúl Marqueta destaca los 'ataques' del candidato popular al Partido Nacionalista Vasco (PNV). "Sorprende porque Feijóo tenía la esperanza de poder convencer a los nacionalistas vascos para que votasen a favor de su investidura", explica el periodista.

Sin embargo, la alianza entre populares y el PNV para formar gobierno no ha sido posible como era de esperar. "Ayer Aitor Esteban, su portavoz, le decía en el Congreso a Feijóo que no es posible; que no va a votar a favor, no al menos mientras esté Vox en la ecuación", dice.

Para solucionar esto, los populares están planeando una estrategia que tiene el objetivo de "recuperar o poder captar al electorado más moderado del PNV en el País Vasco que no está tan de acuerdo con que vaya casi de pareja con Bildu, con Esquerra, con Sumar o con el antiguo Podemos".

¿Qué va a pasar ahora?

Este viernes tendrá lugar la segunda votación para investir a Alberto Núñez Feijóo. El candidato popular necesita más 'sies' que 'noes' para llegar a Moncloa pero salvo sorpresa mayúscula, pasará lo mismo que ayer miércoles. Por lo tanto, "tenemos dos meses para que haya un candidato a la presidencia del Gobierno, que consiga ser presidente". "Si esto no ocurre, debe haber elecciones", dice Marqueta.

Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, le trasladará al rey Felipe VI que no ha sido investido presidente y por lo tanto, el monarca "tendrá la oportunidad de aprovechar su nueva ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios".

Se espera que designe a Pedro Sánchez, quien previsiblemente prevé reunir los apoyos para revalorar su liderazgo en el Gobierno en el futuro. "Son muchos los socios a los que poner de acuerdo, cada uno pide lo suyo, por lo tanto lo que quiere el Partido Socialista es llegar a un buen pacto, ya que pactar la amnistía es complicado", concluye Raúl Marqueta.