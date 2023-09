Alberto Núñez Feijóo fracasa en su primer intento de investidura, pero fortalece su liderazgo en el PP

Alberto Núñez Feijóo tendrá que volver a someterse a una nueva votación dentro de 48 horas en el Congreso de los Diputados tras fracasar la primera. Será el próximo viernes 29 de septiembre cuando el candidato del Partido Popular tenga una nueva oportunidad de llegar a La Moncloa. "El viernes tenemos que volver a votar, y después veremos las votaciones y tendremos que seguir trabajando por nuestro país", ha expresado Feijóo.

Pasadas la una del mediodía: Feijóo fracasa en su primer intento de investidura, pero fortalece su liderazgo en el PP. Los pronósticos previstos se cumplían: 172 votos a favor (PP, Vox, Coalición Canaria y UPN) y 178 votos en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG).

El PP tiende de nuevo la mano al PSOE: "Podemos hacer cosas juntos"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, expresaba que los 'populares' y el PSOE, con el apoyo de otros grupos parlamentarios del Congreso, pueden "hacer cosas importantes juntos" aunque lamenta que "sólo les separa Pedro Sánchez y su patológica obsesión contra el PP".

"Sánchez no se atreve a dar la cara y reconocer lo que está haciendo y está dispuesto a hacer con tal de conseguir un único y exclusivo interés personal", ha señalado Gamarra.

En la misma línea se expresaba el candidato a la Presidencia. "El señor Sánchez no ha querido salir a la tribuna porque no podría defender ayer lo que defendió hace dos meses delante de todos los españoles", ha proclamado Feijóo en la intervención con la que ha puesto broche final al debate de investidura. El líder del PP considera que el presidente del Gobierno en funciones "escapa" para "no decir la verdad".

Fue Óscar Puente el socialista encargado de replicar a Feijóo en el debate de investidura y no Pedro Sánchez. Un hecho que, según Patxi López, "descolocó" a Núñez Feijóo. "Y creo que el descoloque que tenían Feijóo y el PP era notable, es decir acertamos porque le pusimos delante de su propio espejo".

También ha aprovechado su intervención para agradecer a Vox, CC y UPN su apoyo a la investidura y que demuestra que se pueden llegar a acuerdos "entre distintos" sin tener que "renunciar a los principios ni a los programas electorales" de los partidos que representan.

La votación, a viva voz y con un 'sí' que resultó ser un 'no'

La votación ha sido pública y por llamamiento, es decir, los diputados de la Cámara se ponían de pie para proclamar su voto a viva voz cuando eran nombrados por la presidenta del Congreso. La primera en abrir la votación ha sido la diputada socialista Adriana Maldonado.

La anécdota de la jornada ha estado protagonizada por el diputado del PSOE por Teruel, Herminio Rufino Sancho Íñiguez. El diputado respondía 'sí' cuando lo nombraban, pero no un 'sí' a la investidura de Feijóo, sino una afirmación a que se trataba del diputado al que habían nombrado a pesar de que se habían equivocado al leer el apellido, pues, en lugar de Sancho, ha dicho Sánchez.

"Sí, no, ¿perdón?", decía la mujer mientras Sancho hacía gestos con las manos desde su escaño como pidiendo que esperara. El diputado le ha aclarado desde su asiento que ella había dicho mal su apellido, Leal se ha disculpado y después Sancho con una risa nerviosa ha votado que no.

UPN y CC reafirman su apoyo a Feijóo, aunque CC podría apoyar también a Sánchez

Los diputados de Coalición Canaria (CC) y UPN, Cristina Valido y Alberto Catalán, han ratificado su apoyo a la investidura del candidato del Partido Popular

"Que nadie busque en nuestro voto cuestiones ideológicas, no las hay. Pactar o consensuar con alguien no significa asumir su ideología. O debo entender que el PP o el PSOE han asumido la ideología de sus socios, su valores, sus pensamientos, sus principios y sus objetivos. ¿Debo entender eso?", ha expresado Valido. Sin embargo, fuentes socialistas aseguran que Coalición Canaria también podría apoyar una investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, Alberto Catalán, de UPN, ha realizado un discurso en defensa de la foralidad de Navarra, en contra de Bildu.

Feijóo había 'luchado' por los votos del PNV hasta el final. Aunque finalmente no los ha conseguido. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, manifestaba su 'no' a la investidura de Feijóo por dos motivos: que para hacerla realidad son imprescindibles los votos de Vox y que su única propuesta ante el debate territorial es la "confrontación". "Sólo propone más leña".

Bildu ha sido otro de los partidos que ha expresado su "no rotundo" al proyecto del bloque "reaccionario". Ha sido la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quién ha pedido al PSOE "estar a la altura" para que Pedro Sánchez pueda continuar en Moncloa y deja claro que no serán un "obstáculo" para la conformación de un Gobierno "progresista". "Esperamos que todos estemos a la altura del momento histórico que se nos presenta", ha remachado.

¿Y Podemos? No, Podemos no habló

Más de 10 horas de sesión de investidura. Los portavoces subían y bajaban de la tribuna para dar sus discursos, pero... ¿dónde estaba Podemos? No, Podemos no ha intervenido, aunque sí querían hacerlo.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha lamentado que Yolanda Díaz no quiso que Podemos interviniera en la investidura de Feijóo, a pesar de que lo solicitaron expresamente.

"Hemos pedido intervenir pero esa es una decisión de Yolanda Díaz, que no ha querido que Podemos intervenga en este pleno". Y es que Sumar optó por su portavoz en el Congreso, Marta Lois; el dirigente de IU, Enrique Santiago; y la portavoz adjunta y diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, para dar la réplica al líder del PP.

Vox confía en que esto sea un "precedente" para colaborar

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, espera que esto sea el "precedente" para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobiernan con el PP y colaborar.

"Esperamos que el Partido Popular lo entienda igual que lo hemos entendido nosotros y que así se haga en las comunidades y que, tal y como ayer pidió Santiago Abascal, se cumplan todos los acuerdos y se trabaje para detener el golpe que prepara Sánchez desde La Moncloa".

ERC exige tres condiciones: "Que tome nota"

El debate de la investidura se extendía fuera del Congreso de los Diputados y es que el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, avisa a Sánchez de que sólo habrá "investidura y legislatura" si hay una "voluntad real, clara y acreditada de resolución del conflicto", que se concreta en amnistía, "avances decididos hacia la autodeterminación" y mejoras en el bienestar de la ciudadanía catalana. "Estas son las tres condiciones de ERC. Quien quiera ser investido, que tome nota. Son condiciones asumibles, realistas y posibles", ha asegurado.

Feijóo fortalece su liderazgo en el PP

El PP no espera que la votación del viernes arroje sorpresas y cree que, como esta primera, también fracasará. Aún así el partido está extasiado con Feijóo. Lo comparten barones, dirigentes y parlamentarios del PP, que creen además que Feijóo ha convencido también a los españoles.

Además, la dirección del PP ve cumplido el objetivo de retratar a Pedro Sánchez. Y resalta que la decisión de acudir a la investidura, aún sin el apoyo necesario, era la idónea.

Investidura de Sánchez en octubre o elecciones en enero

La segunda votación tendrá lugar 48 horas después de la primera, el viernes 29. Feijóo necesitará más 'síes' que 'noes', aunque desde el PP no esperan que eso ocurra. Si finalmente no sale como presidente del Gobierno, el Rey propondría a otro candidato, que podría ser Pedro Sánchez. Desde el PSOE calculan que este segundo debate de investidura podría celebrarse en la segunda quincena de octubre o principios de noviembre, en función de las negociaciones.

Si dos meses después desde la primera votación, es decir, este miércoles, no hay nadie que supere la votación, el rey Felipe VI disolverá las Cortes Generales y convocará nuevas elecciones. Previsiblemente para el 14 de enero de 2024.