Alfonso Fernández Mañueco: "Solo desde la seguridad sanitaria podemos apostar por una recuperación económica"

El presidente del Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido las limitaciones impuestas en León y Palencia y ha reiterado, en una entrevista en Espejo Público, que sólo a través de la apuesta por la sanidad habrá recuperación económica.

"Castilla y León tiene un compromiso con la salud y solo desde la garantía sanitaria podemos optar a la económica. En el mundo se apuesta primero por la seguridad sanitaria", ha indicado Mañueco.

"Estamos mejor preparados y anticipando a la respuesta. No es un confinamiento como en marzo. La gente puede salir de casa y hacer vida casi normal. Insisto solo habrá recuperación económica desde la seguridad sanitaria" , ha explicado el presidente de Castilla y León.

Respecto a esas limitaciones en León y Palencia, Mañueco ha defendido que "cumplen con los tres requisitos de Sanidad. En cualquier caso, llevamos tomando medidas desde finales del mes de junio, agosto y septiembre, siempre en favor de la salud de las personas", ha expicado Mañueco.

"Cuando uno toma medidas es pensando en el bien de las personas, pese a que no son medidas agradables, Si no tomamos medidas ahora, podrían ser más complicadas en el futuro", ha advertido el presidente de Castilla y León.

"No me corresponde enjuiciar la situación de Madrid"

Mañueco ha reconocido que le hubiera gustado que hubiera habido criterios comunes desde marzo y ha asegurado que la relación con la Comunidad de Madrid es buena y de cooperación.

"Sobre el tema jurídico hay bastante confusión y cualquier dirigente político toma las medaidas pensando en lo mejor para cada persona. No pasa nada porque se recurra. Si tengo que decir que me hubiera gustado criterios comunes. El Gobierno de España ha llegado tarde y me hubiera gustado que las medidas que se adoptaron la semana pasada se hubieran tomado por consenso", ha aseverado Mañueco.

"El virus no entiende ni de gobiernos, ni de colores políticos. ni de fronteras administrativas. Ahí hay que mostrar la unidad. Entendemos la postura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pero también entendemos que debemos defender, de la mejor forma, los intereses de las personas de Castilla y León", ha afirmado Mañueco.

"No me corresponde enjuiciar la situación de Madrid. Agradezco las palabras de Ciudadanos. Intentamos generar un espacio de dialogo y entendimiento en la lucha contra el virus. Ayuso esta comprometida con la salud de las personas de Madrid", ha indicado el presidente de Castilla y León.

Mañueco asegura no haber recibido presiones de Génova

Respecto a la defensa que la dirección del PP ha hecho de la gestión de Isabel Díaz Ayuso, Mañueco ha explicado que no ha recibido ninguna presión ni directriz al respeto.

"No recibí directrices desde la dirección nacional del partido. Mi relación con Casado es inmejorable. Somos amigos y paisanos. No recibí llamadas ni directrices. Defendemos reclamar al Gobierno criterios comunes frente a problemas comunes. Hemos optado porque la Ciencia ayude a la política a tomar decisiones, hemos hecho un ejercicio de coherencia. Nuestras decisiones no van contra alguien o a favor de alguien Van en beneficio de las personas de Castilla y León", ha explicado Mañueco.