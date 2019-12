El álbum fotográfico 2019 de la Familia Real

Esta vez, acompañando el mensaje de Navidad del rey, la Casa del Rey ha distribuido una serie de fotografías. En otras ocasiones se pudo ver cómo grababa Felipe VI las palabras con las que da su punto de vista del año que termina, lo que se llama el make in off . En esta ocasión los reyes han seleccionado cinco fotografías de sus actividades este año 2019, muy significativas. Solo aparecen ellos en los actos oficiales y en el resto están acompañados de jóvenes o personas que trabajan al servicio directo de la comunidad, bien en situaciones de catástrofes o en zonas subdesarrolladas. No hay ninguna imagen con políticos o autoridades.

Felipe VI, rodeado de niños

Con el título de "Apoyo a la innovación", el rey aparece rodeado de escolares en un acto, "Imperdible-04", organizado por la Fundación COTEC en la Nave de Madrid el 7 de junio. COTEC es una organización presidida por el rey, ligada a España, Italia y Portugal, que persigue la innovación para el desarrollo.

Felipe VI con niños en un acto de COTEC | Casa del REy

La reina en Mozambique

La segunda imagen seleccionada es de la reina, durante su viaje a Mozambique, para visitar a los voluntarios españoles que trabajan en la zona dentro de los proyectos de la cooperación internacional. Está tomada en Beira, el 30 de abril.

La reina Letizia en Mozambique | Casa del Rey

Los reyes, en las inundaciones

Con el título de "Solidaridad con los ciudadanos", otra de las fotografías muestra a los reyes, de espalda, reunidos con los servicios de emergencia, rescate y protección civil en Los Alcázares, Murcia, el 4 de octubre, como muestra de apoyo a los afectados por los incendios e inundaciones. Los reyes estuvieron en las Islas Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Los reyes con los equipos de emergencias durante las inundaciones en Murcia | Casa del Rey

Premios Princesa de Girona

En esta imagen aparecen el rey y la princesa Leonor durante los actos de entrega de los Premios Princesa de Girona. Se celebraron en Barcelona, por las protestas de los independentistas. En la fotografía, aparecen rodeados de jóvenes, durante una sesión dedicada al emprendimiento, no en los actos oficiales de entrega de los premios.

El rey y la princesa Leonor con jóvenes | Casa del Rey

Premios Princesa de Asturias

La última imagen seleccionada por la Casa Real es de otros premios, también protagonizados -este año de forma especial- por la heredera de la Corona, la princesa Leonor. Ha sido su primer año en los premios que llevan su nombre y su primer discurso en un acto oficial. Aunque aquí le ceden el protagonismo a su hermana, que es la que aparece de frente.