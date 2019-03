Agustí Colomines: "En todas las independencias ha habido muertos, pero si decides que no quieres, tardas más"

EN UNA ENTREVISTA

Agustí Colomines, uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, explicaba en una entrevista que el proceso independentista catalán tardará más porque se ha decidido que no haya muertos. Además critica las negociaciones del Govern con el Ejecutivo de Sánchez y señala que "mientras haya presos y exiliados" no se puede normalizar la situación.