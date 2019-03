Aguirre acusa a 'Podemos' de utilizar técnicas de propaganda nazi y comunista

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que la de Podemos fue la "mejor campaña" en las elecciones europeas porque "conocen muy bien y aplican" las técnicas de los "genios de la maldad" como Goebbels y Münzenberg.

Aguirre ha llegado a definir a los dirigentes de Podemos como "maestros de la propaganda política", que han "estudiado a fondo" y que lo demostraron en su campaña, pasando de no ser una formación conocida a recabar 1,2 millones de votos.

Echando mano de la ironía, la popular ha declarado en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección que Podemos "merecen todo el respeto y consideración".

Tras conocer los datos del CIS, que señalan que unos 100.000 votantes del PP habrían confiado en Podemos, Aguirre ha insistido en que ella es partidaria de "dar todas las batallas, especialmente la ideológica". "No me caracterizo por no darlas", ha apostillado.

Aguirre ha defendido que ante la "propaganda política de Podemos" hay que reforzar esas batallas aunque parezca que hay que rebatir "lo obvio", que es que el comunismo y el fascismo "sólo llevaron pobreza y miseria en los países donde se aplican".