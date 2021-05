El discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los indultos a los presos del procés ha provocado una reacción contraria dentro del PSOE. Hoy, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha lanzado una advertencia, "los indultos a los presos del procés pueden ser una condena para el PSOE". Felipe Gonzalez, expresidente del Gobierno, está en contra y José Luis Rodriguez Zapatero cree que la medida de gracia ayudaría a restablecer las relaciones con Cataluña.

Barones socialistas en contra

Es una de las voces más críticas dentro del PSOE. Emiliano García Page ha señalado que los indultos a los presos del procés pueden ser una condena para el PSOE. "Argumentos jurídicos, constitucionales pero también políticos para pensar que la hipótesis de un indulto qué es lo que parece sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que sea de que se produzca".

Así de contundente se ha mostrado el presidente de Castilla-La Mancha sobre la medida de gracia a los presos del procés. "El indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para los que toman la decisión. Creo que todavía se está el tiempo. Hay que ver un replanteamiento".

El líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán, ya traslado hace días que "para que se conceda un indulto a alguien es preciso que se arrepienta, y estos señores no solo no se han arrepentido sino que han dicho que cuando puedan lo volverán a repetir". Otro de los que se ha mostrado contrario a los indultos del procés ha sido el expresidente Felipe Gonzalez. "En estas condiciones, yo no haría el indulto".

A favor de los indultos

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, se muestra a favor de la medida de gracia. Esa iniciativa cuando está pensada y buscada, el acercamiento y el diálogo me parece extraordinario. Y esta es una decisión política obviamente no pertenezco al ámbito constitucional, es una reflexión política.

"Esta decisión puede ayudar de manera significativa a que las cosas estén mejor entre Cataluña y el conjunto de España" ha asegurado el expresidente Zapatero. José Luis Ábalos, ministro de Transporte, asegura que "es el momento de la audacia y el valor de los problemas políticos".