El abogado de Urdangarín: "Tributar en EEUU no era una opción, sino una obligación"

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín, ha asegurado a Antena 3 que ha hablado con el duque de Palma este fin de semana y que está "muy atareado con su agenda profesional y también revisando documentos, papeles...".



El abogado reconoce que no sabe si Urdangarín se va a instalar en Barcelona antes del juicio: "Los planes no los conozco hasta el último momento, pero esto no lo termino de ver".



Hace apenas una semana, Pascual Vives desmintió una posible evasión de impuestos: "Entiendo que se han pagado muchos impuestos, si son los correctos o no es algo que tiene que valorar la agencia tributaria".



Algunas informaciones aseguran que en marzo de 2011 el duque se planteó tributar solo en EEUU: "Al residir permanentemente en Estados Unidos no era una opción, sino una obligación", asevera el abogado.



Pascual Vives asegura que no ha hablado con Urdangarín sobre la no imputación de la infanta Cristina: "No sé cuál es el estado de ánimo de la infanta".

Hace unos días el abogado aseguraba en rueda de prensa que su mujer la infanta Cristina le apoya totalmente y ha negado rumores de una posible separación.



Declara como imputado el 25 de febrero

El juez del caso, José Castro, decidió aplazar hasta el próximo sábado 25 de febrero la declaración como imputado en el caso Palma Arena de Iñaki Urdangarin, que inicialmente fue citado para el 6 de ese mismo mes.



El magistrado atendió las peticiones de aplazamientos formuladas por varios letrados que alegaban que en las jornadas señaladas para la declaración de sus representados tenían fijados previamente otros compromisos judiciales.