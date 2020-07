El abogado de Urdangarín dice que el duque de Palma está "indignado"

Mario Pascual Vives, el abogado y portavoz del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ha afirmado que su representado está "preocupado y apesadumbrado, y un poco indignado" por las informaciones que están apareciendo sobre el Instituto Noos, que presidía Urdangarín, en el caso Palma Arena.

Pascual Vives, el abogado designado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, como su asesor jurídico y único portavoz, es miembro del bufete barcelonés Brugeras, García-Bragado, Molinero y Asociados, y está especializado en asuntos de derecho penal y procesal. También es miembro del patronato de la Fundación Antoni Serra Santamans (una entidad de asistencia social y sanitaria).

Pascual Vives ha dicho que desconocía el anuncio de la Casa del Rey de que Urdangarín dejará de participar en actividades oficiales, y ha apuntado que lo comentará con él en las próximas horas -el duque de Palma reside en EEUU- para "conocer su opinión".

En este sentido, el abogado barcelonés no ha querido pronunciarse sobre si este anuncio puede perjudicar o no a Urdangarín en la defensa de sus intereses. En todo caso, el letrado ha sido taxativo: "Él está preocupado y apesadumbrado, y un poco indignado por lo que está saliendo en los medios". El abogado de Urdangarín ha recordado que su representado no está inculpado y ha defendido la plena inocencia del Duque de Palma, al que conoce desde hace años por cuestiones personales y no profesionales.

El abogado barcelonés, que dice conocer al duque de Palma "de la ciudad -Barcelona- y de relaciones personales", ha asegurado que a mediados de noviembre Urdangarín se dirigió a él: "Me pidió si le podía echar una mano y me escogió por una cuestión de confianza". "Mi objetivo es serle útil aquí, sobre todo con la lejanía que representa que él resida en Estados Unidos", ha comentado el letrado barcelonés.

Estas primeras declaraciones de Pascual Vives se producen poco después de que la Casa del Rey haya considerado que el comportamiento del esposo de la infanta Cristina no parece ejemplar, aunque ha pedido respeto a su presunción de inocencia y ha anunciado que el duque de Palma dejará de participar en actividades oficiales.

En un encuentro informativo celebrado en el palacio de la Zarzuela, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ha explicado que esta decisión ha sido adoptada de común acuerdo por esta institución y el propio Urdangarín, tras lamentar el juicio paralelo abierto en la opinión publica contra alguien que en estos momentos no está imputado ni acusado de nada.