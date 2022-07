El abogado de la UE apoya al juez Llarena en el 'caso Puigdemont'

Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir las euroórdenes. El Abogado General de la UE, Richard de la Tour, ha asegurado que no se puede poner en cuestión las decisiones adoptadas por el TS de España, al mismo tiempo que ha asegurado que no puede denegar la extradición si hay una euroorden.

En 2021, la justicia belga se negó a entregar a España a Lluís Puig, exconsejero de Cultura de Cataluña. Argumentaba que el Supremo no debía emitir la orden de detención europea, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y que, en caso de aceptar esa extradición, se estarían violando derechos fundamentales.

El Tribunal de Apelación de Bruselas se basó en un informe del Grupo de Trabajo de la ONU que aseguraba que se violaron los derechos fundamentales de los líderes independentistas tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre porque fue el Supremo quien asumió la causa y no el TSJC. Esto hizo que el TS español pidiese al TJUE que marcase las limitaciones de las órdenes europeas de detención, explicando cuándo podrían ser rechazadas.

Sin embargo, hoy, el Abogado General de la UE ha dicho todo lo contrario, apoyando así al magistrado Pablo Llarena. Según Richard de la Tour, un país miembro de la UE no puede denegar la extradición de un ciudadano sin "datos que permitan demostrar, mediante una apreciación global basada en datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo ante un juez".

Además, ha explicado que existen vías de recurso para que los líderes independentistas recurran a ellas, como el Tribunal Constitucional, y certifiquen estas si existe o no tal vulneración.

No obstante, esta opinión, aunque no es vinculante, suele coincidir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, quien tendrá que determinar cuál es el futuro, judicialmente hablando, del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Su euroorden está siendo analizada por los mismos jueces que se centraron en la causa de su exconsejero Puig.

El expresidente de Cataluña está procesado actualmente por delitos de sedición y malversación, aunque no ha llegado a ser condenado tras fugarse de España. Su vicepresidente, el diputado de ERC Oriol Junqueras, en cambio, sí se sentó en el banquillo y asumió la pena impuesta por los magistrados.