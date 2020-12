Abascal y Arrimadas señalan "las mentiras y los errores" del Gobierno

Los partidos de la oposición también han hecho balance de este año. Durante la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los principales grupos enfrentados al Ejecutivo, PP, Vox y Ciudadanos, han dado otra versión de este 2020, muy distinta de la ofrecida desde La Moncloa. Para Pablo Casado ha sido un año "horribilis", del que solo han salido fortalecidos los socios de Sánchez, que son los que quieren debilitar a España.

Ínfulas de Napoleón

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que "a la mayor parte de los españoles no nos hace falta oír el nuevo acto de propaganda de Sánchez porque ha hecho de la mentira y la traición su forma de Gobierno". En un vídeo distribuido por su partido, Abascal se ha referido a la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para hacer una valoración del año transcurrido. "Con esas ínfulas de Napoleón, que sus asesores le aplauden", se va a dirigir "otra vez a los españoles para volver a mentirles, para volver a traicionarles impunemente porque le da igual el tamaño de sus embustes narcisistas". Abascal le ha acusado de ser "el hombre que ha traído la ruina y la muerte como ningún gobernante del mundo: 80.000 españoles ya no pueden oír sus mentiras, 80.000 féretros olvidados y escondidos" y, hoy, "cuando haga el balance del año volverá a ocultarlos, porque ni siquiera ha permitido contar a nuestros muertos". "No vimos -ha continuado- sus pegatinas de propaganda sobre esos féretros ni sobre las bolsas de basura con las que se protegían nuestros sanitarios, pero sí las ha puesto sobre las vacunas, mintiendo otra vez porque Sánchez no preside el Gobierno de España, preside el Gobierno de la mentira: un Gobierno contra España y los españoles, incluso contra los que le han votado y ha engañado".

Errores e improvisaciones

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que la valoración "de verdad" de la gestión del año de gobierno de Pedro Sánchez la harán los españoles y "no los supuestos expertos elegidos a dedo" por él mismo. A su juicio, gestionar la pandemia no hubiera sido fácil para ningún Gobierno, pero el de Sánchez ha cometido "muchos errores e improvisaciones", además de dejar el liderazgo a las comunidades autónomas. Ha rechazado "las contrapartidas a los partidos nacionalistas y separatistas" por su apoyo a esas cuentas y que se haya "abierto la puerta" para los indultos a "políticos condenados por sedición o malversación". "Indulto -ha proseguido- que sí lo merecen muchas familias que se han arruinado y no tienen la ayuda de este Gobierno". Ha augurado una tercera ola de la pandemia, "para la que no se está preparando al país" y ha pedido al Ejecutivo que no derive la responsabilidad a las autonomías y que el reparto de las vacunas se haga con "las indicaciones de la UE".