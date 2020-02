Ábalos dice que 'está muy tranquilo' con lo que puedan revelar las cámaras de Barajas y dice que este tema "no le interesa"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró este miércoles que está “muy tranquilo” sobre las imágenes del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas que un juez ha pedido que no se borren para analizar la parada que realizó allí un avión en el que viajaba la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ábalos dice que este tema no le interesa

“Yo estoy muy tranquilo, todo es correcto, se cumplió con todas las normas”, ha reiterado Ábalos en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por esta cuestión. El ministro aseguró que personalmente este tema no le "interesa" y que sólo “interesa a otros generar incertidumbre” y ha concluido con que no va a alentar el "espectáculo". Y, como ya hizo ayer por la tarde al conocerse la decisión del juez de no destruir los vídeos de Barajas, afirmó que no teme nada y tiene una “tranquilidad enorme”.

El ministro ya dijo este martes que le parecía "muy bien" que las grabaciones se conserven porque no había "ningún interés en que dejen de estar". Recordó que la ley de protección de datos establece un máximo de treinta días para conservarlas, y no un mínimo, y "ahí siguen", además de asegurar que si por él fuera preferiría que se vieran, porque "se aclararían muchas cosas", pero la ley de protección de datos impide su visualización.

Fuentes del Gobierno han apuntado, en este sentido, que si el juez hubiera visto algo contra Ábalos se habría inhibido y habría remitido el asunto al Supremo, y eso no ha pasado. José Luis Ábalos ha recalcado que un juez no puede permitir la visualización de estas grabaciones y en este caso sólo ha dicho que se conserven.