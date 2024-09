Ábalos, tras la controvertida auditoría a raíz del caso Koldo: "Es inaudito cuando hay una investigación penal"

El exministro de Transportes, José Luís Ábalos, ha estado este martes en directo en el programa Espejo Público para responder todas las preguntas que Susanna Griso le ha planteado sobre asuntos como la auditoría interna a raíz del caso Koldo, o el caos ferroviario que ha vivido el país en los últimos meses.

Este lunes, Ábalos señalaba a Marlaska y a Óscar Puente por dicha auditoría que se hizo en el ministerio de Transportes tras el 'caso Koldo'. Según Ábalos, sus conclusiones son "deficientes, sesgadas e incompletas", por lo que pide explicaciones en una lista de 23 preguntas al Gobierno. El ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso ha registrado esas preguntas en un escrito de 13 páginas en el que pide explicaciones al actual titular de Transportes por la auditoria que encargó sobre los contratos de compra de mascarillasdurante la pandemia, a la vez que critica que haya actuado "juez y parte". También aconsejaba revisar el papel que ha jugado el Ministerio del Interior, subrayando que la auditoría menciona las visitas que hacía Víctor de Aldama a Transportes pero no menciona "las visitas no registradas de empresarios".

"Nunca entendí que carezca de todos los elementos de una auditoría"

En su entrevista con Susanna Griso, preguntado sobre si la auditoría se encargó con el fin de convertirlo en cabeza de turco, Ábalos ha precisado que "yo ya he venido cuestionando la propia auditoría en origen porque es absolutamente inaudito cuando hay una investigación penal. No se pueden hacer investigaciones paralelas aparte de la administración. Nunca entendí esta iniciativa y que carezca de todos los elementos de una auditoría".

Ábalos señala que "no se por qué después de cuatro años aparece esto, todo esto ya lo fiscalizó el Tribunal de Cuentas, que ese sí que tiene legitimidad y es el máximo órgano fiscalizador que existe en nuestro país y no observó ninguna de estas deficiencias La pregunta es ¿se conocían, no se conocían? ¿Se dio cuenta el Tribunal de Cuentas, no se dio cuenta?

¿No cree que lo que esta haciendo Óscar Puente y el propio Gobierno es establecer un cortafuegos pidan para usted el suplicatorio y acabe siendo investigado por el Supremo?, ha preguntado Susana, ante lo que Ábalos responde: "no se cual es la intencionalidad, porque se me escapa, porque a nadie se le ocurre iniciar una investigación en paralelo a la que está haciendo en este caso la Audiencia Nacional, no conozco muchos precedentes de esto. Igual hay, pero yo no lo conozco. Entonces, no le encuentro ningún sentido porque, de hecho, cuando yo me refería a las directrices, lo dice claramente, eso se hace para no contaminar la causa que pueda haber judicial. En este caso está en marcha ya la investigación, por lo que una iniciativa de estas solo viene a contaminar el proceso judicial porque efectivamente está presente. Todos niegan la validez, pero esta presente".

Puntualiza que si quieren encargar una auditoría, lo normal es encargársela a una entidad independiente. "Si quieres hacer una auditoría del funcionamiento de la administración, pues lo encargas a una auditoría independiente, que es la que lo tiene que hacer". Señala que se trata de una cuestión que "no va contra nadie, sino en función de que ha habido un informe que se ha publicado y yo planteo dudas en cuanto a ese informe".

Caos ferroviario

En cuanto al caos ferroviario, Susanna Griso le pregunta sobre responsabilidades. "Durante el tiempo que yo fui ministro, acometimos las mayores inversiones en todo el sistema ferroviario, hicimos un impulso tremendo al corredor mediterráneo, la mayor inversión en ese tiempo, invertimos muchísimo en la alta velocidad a Murcia, invertimos para el tren a Extremadura, hicimos posible el ave a Galicia e igual que la Variante de Pajares para llevar la alta velocidad a Asturias, pero hicimos la mayor operación de compra de trenes que se recuerda, desde luego para intentar compensar el tiempo que no compró un solo tren el partido popular".

Techo de gasto

"Usted dijo que iba a votar en conciencia, que no se sentía obligado ya a votar lo mismo que votase su expartido, el partido socialista, ¿va a votar en conciencia cuando se lleve de nuevo a votación el techo de gasto que acabamos de saber que se ha retrasado esa votación que estaba prevista para el jueves o cuando se plantee el cupo catalán?, preguntaba Susanna Griso.

"Muchas veces la confianza hace que uno pueda, esta confianza, depositarla en la negociación de su grupo parlamentario. A mi lo que si que me gustaría es que se me tuviera en consideración, dado que mi voto también es tan importante como cualquier otro y no es exigente tampoco".

