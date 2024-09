La nueva votación del techo de gasto en el Congreso, en la viñeta gráfica

El Congreso vive una nueva jornada de incertidumbre con la nueva votación de la senda de estabilidad y límite de gasto, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el aire se encuentra el apoyo de Junts para el Gobierno.

Esta nueva votación es lo que refleja la viñeta gráfica de Alfredo Boto esta semana. En la imagen podemos ver a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a una moneda de un euro.

"Ustedes no se preocupen que van a entender muy fácilmente el acuerdo con Esquerra al ritmo de esta canción: Don girigajo se quiere usted guegirajar conmigo... ¿cómo me las maravillaría yo? ¿Qué como me las maravillaría yo?", se lee en la viñeta. Como respuesta, el euro dice: "Las cuentas claras y el discurso espeso...".

La formación que lidera Carles Puigdemont tumbó el pasado mes de julio la senda de estabilidad 2025-2027 y amenaza con volver a hacerlo. De esta forma se sumaría al voto negativo del Partido Popular y Vox.

El Gobierno ha indicado a través de Montero que aunque no logren sacar adelante la senda presentarán los presupuestos de 2025. Pero además, la ministra comparecerá también para informar sobre la financiación singular para Cataluña acordada por el PSC con ERC para la investidura de Salvador Illa.

El modelo de financiación catalán ha abierto el debate sobre un nuevo sistema de financiación autonómica, que se ha convertido en otro campo de batalla entre el Gobierno y el PP. Y en cuanto a financiación ha querido presionar el Gobierno al PP. "Financiación también es que no pierdan miles de millones las comunidades autónomas y los ayuntamientos por votar en contra de la senda de estabilidad la próxima semana", ha advertido.

12.000 millones menos

A pesar de ello, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha insistido en que van a trabajar hasta el ultimo momento para presentar unos buenos presupuestos e intentar que salgan adelante. "Nuestra obligación es trabajar para que salgan", ha subrayado.

Según cálculos de Moncloa, si el PP y Junts tumba la senda de estabilidad, las comunidades autónomas perderán 6.814 millones y, los ayuntamientos, otros 5.148 millones. Esto implica 12.000 millones menos en 2025 y 2026, de acuerdo al Gobierno.

