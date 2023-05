Una taberna de O Grove hace su propia porra para el 28M y se convierte en la única encuesta electoral en el municipio

Con las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo a la vuelta de la esquina, las encuestas electorales ya comienzan a hacer acto de presencia en el día a día de las campañas de los diferentes partidos políticos. Hay quien se las cree más o menos, pero el vaticinio por ver quien gobierna siempre ha estado ahí. Y más cuando tan solo faltan cinco días para que lleguen las elecciones municipales de 2023.

Ante esta expectación, en la Taberna do Salitre, en O Grove (Pontevedra), han decidido crear su pronóstico particular: una porra al más puro estilo futbolero.

Una encuesta con pizarra y tizas

El domingo, después de cuatro años desde los últimos comicios municipales, las localidades decidirán quiénes son sus alcaldes. Faltan solo cinco jornadas para conocer a los mandatarios de los Ayuntamientos y las encuestas electorales están a la orden del día. Existen varias firmas encuestadoras en nuestro país, las cuales deben registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sus estudios de opinión sobre las preferencias políticas de los ciudadanos puedan ser publicadas. Pero la que han hecho en O Grove no ha pasado por este trámite. Ni falta que le hace.

En la Taberna do Salitre se han propuesto conocer antes que nadie al regidor de su pueblo. Aquí no hay encuesta ni preguntas, solo una pizarra y tiza. Es la peculiar porra de este negocio grovense: los clientes escriben en cada una de las casillas correspondientes los concejales que tendrá cada grupo político a partir del domingo en el gobierno local. Las apuestas no son muy arriesgadas, ya que casi todas dan por vencedor, de nuevo, al PSOE, aunque esta vez sin la mayoría absoluta.

Este pronóstico al más puro estilo futbolero, como si se tratase de un Barça-Madrid, gana cada vez más adeptos. Ya llevan dos pizarras cubiertas y los clientes se divierten con esta iniciativa.

Con cada nueva apuesta se abre el debate y hasta se habla de promesas electorales. El precio, dos euros, no echa para atrás a nadie. Como se suele decir en estos casos: ¡qué gane el mejor!