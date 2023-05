Revilla, dispuesto a dejar gobernar al PP en Cantabria para evitar un acuerdo con Vox: calcula los posibles pactos de investidura

Miguel Ángel Revilla no permitirá que Vox gobierne en Cantabria tras los resultados del 28M. El actual presidente en funciones de la comunidad, ha señalado este martes que, en representación de todo el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el PP tiene la vía libre para legislar en solitario en los próximos cuatro años.

"El PRC no es un partido de carroñeros y yo, que he defendido esta tierra por encima de todo, voy a intentar que sea gobernable y no se contamine con Vox", ha anunciado Revilla durante una entrevista en Espejo Público. El Parlamento cántabro podría así estar encabezado por los de María José Sáenz de Burruaga, la candidata popular que el pasado 28 de mayo consiguió el 35,8% de los apoyos, lo que se traduce en unos 115 mil votantes. Sin embargo, los 6 nuevos escaños cosechados por el PP en los comicios autonómicos no han sido suficientes para que gobierne en Cantabria con una mayoría absoluta, pues tiene 15 de los 18 que se necesitan para logarlo.

¿Quién tiene la llave de la investidura?

Por lo tanto, todo apunta a que Revilla y el PRC apoyarían o se abstendrían durante la segunda votación de investidura en el hemiciclo cántabro, tras la que es posible gobernar con una mayoría simple, algo que cumplen los de Sáenz de Burrruaga. El actual líder en funciones del Ejecutivo en Cantabria no anunciado cómo se gestionará la gobernabilidad del PP, pero ha anticipado que este jueves será el día en el que lleguen a una conclusión definitiva dentro del partido, ya que se considera "uno más" de los 61 miembros que lo componen.

Revilla mantiene así una postura en contra de los de Abascal para evitar que estos puedan gobernar en uno de los seis parlamentos autonómicos en los que, tras el 28M, podrían hacerlo si pactan a una fórmula de coalición con el Partido Popular. Pese a estas intenciones, el líder cántabro reconoce no querer ponerle trabas a la formación que encabeza la lista en la comunidad.

"Tenemos muchas obras en marcha que hay que concluir, no voy a ser ahora el que proponga obstaculizar las elecciones al que ha tenido un resultado tan espectacular", ha reafirmado refiriéndose claramente a María José Sáenz de Burruaga.