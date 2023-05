Miguel Ángel Oliveira, el alcalde que quiere gobernar por partida doble en Valladolid

Las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina y Miguel Ángel Oliveira Rodríguez, del PP y actual alcalde de Tordesillas (Valladolid), tiene un propósito para este 28 de mayo: gobernar en dos sitios.

A sus 51 años, Oliveira Rodríguez lleva dos legislaturas en el ayuntamiento de la localidad vallisoletana, una primera en la oposición y una segunda como alcalde gobernando en coalición con Vox, tras los comicios de 2019.

Ahora el candidato del Partido Popular tiene como objetivo para estas próximas elecciones obtener mayoría absoluta en Tordesillas para regir en solitario, pero no es lo único que se ha propuesto de cara a este 2023. En este sentido, Miguel Ángel Oliveira se ha presentado por el PP para también ser alcalde en Villamarciel.

Que un candidato se postule por partida doble en unos comicios no es muy habitual en política, pero el actual alcalde de Tordesillas cree que esta es "la única manera de solucionar los problemas de gestión y financieros que padece Villamarciel”.

“Villamarciel en estos momentos necesita una inversión importante para mejorar sus infraestructuras, redes de abastecimiento de agua, alcantarillado y urbanización de numerosas calles. Además de realizar una correcta gestión del cobro del consumo del agua”, ha explicado Miguel Ángel Oliveira. Además, esta candidatura ha sido avalada por los afiliados del PP y tiene el consenso de los vecinos y simpatizantes de la pedanía.

Otras curiosidades de estas elecciones

No es el único alcalde dispuesto a romper la tradición. En Madrid también hay una candidata muy especial por su edad. Con 99 años, Charito se presenta a la alcaldía de su pueblo, Patones. Ya lo intentó en 2019, pero solo consiguió un puesto de concejala. Este año vuelve ser la cabeza de lista del partido 'Abuelas Por Patones' y sus compañeras aseguran que está "llena de vida". Entre sus propuestas hay una muy llamativa: dentaduras nuevas para todos los vecinos del pueblo.

Y en Alcanó, un pueblo de Lleida no van a esperar al 28 de mayo para saber quién es el nuevo alcalde. Desde hace años nadie presenta candidatura, por lo que los 240 vecinos del municipio escriben en una urna el nombre del vecino que quieren que gobierne y el más votado ostentará el cargo los próximos 4 años.

Hace años que en este pueblo no hay ninguna candidatura oficial, carteles ni propaganda electoral. Al no haber candidatos, son los vecinos los que eligen quién gobernará durante los próximos años. No obstante, nadie está obligado a aceptar el cargo y hay vecinos que, en alguna ocasión, lo han rechazado.