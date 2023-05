Ciudadanos no logra representación en ninguna comunidad: "Esto ha sido una derrota sin paliativos"

Debacle para Ciudadanos, que no ha logrado representación en ningún parlamento autonómico y pierde más de 2.400 concejales en las elecciones autonómicas y municipales del 28M. La formación naranja pierde presencia en todas las autonomías y en las principales ciudades en las que tenía representación. Solo quedan 7 diputados, los de las comunidades que este domingo no han celebrado comicios.

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que siente una "enorme tristeza" ante la "derrota sin paliativos" que ha sufrido su partido en los comicios de este domingo.

El partido se queda sin representación en la capital de España, al haber conseguido apenas el 2,8% de los votos, sin alcanzar el 5 % necesario para acceder al Consistorio. "No me gustan los eufemismos ni edulcorar la realidad, los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados", ha reconocido.

Villacís ya ha felicitado a los ganadores por mensaje, lamentando la entrada "de los extremos", como Vox, que de momento tendría cinco concejales. Los de Ciudadanos han comparecido, visiblemente emocionados y recibidos con aplausos, los principales cabeza de partido, como la propia líder de la formación y hasta ahora vicealcaldesa, el secretario general, Adrián Vázquez, y el vicesecretario general, Mariano Fuentes, quien ha dicho que "no es el resultado esperado" porque a partir de hoy "los extremos tienen más poder".

