VÍDEO: El PSOE celebró en Ferraz el resultado del 23J al ritmo del 'Perra' de Rigoberta Bandini

Este domingo se han celebrado las Elecciones Generales en las que hemos tenido unos resultados muy igualados. La noche dejó muchas anécdotas y curiosidades como la de la música que sonó tanto en la sede de Génova, que es la del Partido Popular, como en la de Ferraz, que es la del PSOE.

Mientras, Pedro Sánchez debía subir a un escenario, los ministros y militantes de la formación política disfrutaban de una fiesta que montaron en la sede. Una de las anécdotas de la noche fue la canción 'Perra' de Rigoberta Bandini.

Esta canción se ha convertido en una de las favoritas del presidente del Gobierno y del partido socialista en general. Durante toda la campaña electoral, desde el bloque de la derecha y las demás formaciones políticas han acuñado a Sánchez como "Perro Sánchez".

Incluso después de quedar en segundo lugar, en la sede se respiraba un ambiente festivo y esperanzador, incluso algunas fuentes del partido apuntan a que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno. Ambos bloques tienen opciones para formar un gobierno de coalición y llegar al poder.

Durante el ambiente festivo se pudieron ver banderas del PSOEy LGTBIQ+ ondeando en el aire, mientras se cantaban lemas como "Presidente, presidente" o "Ista, ista, ista, España es socialista". La canción que más relevancia ha tenido, como se ha mencionado anteriormente, fue la de 'Perra' de Rigoberta Bandini, y además de tener esa relación con el apodo que le han puesto al presidente del Gobierno, es un canto a la liberación femenina.

"(...) Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos. Me dejéis que me apalanque en el sofá.

Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable. No tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando. Que saldría al patio, rápido, a saltar (...)", Dice la canción.

¿Qué pasó en Génova?

En Génova, mientras tanto, la alegría no era tanta como en la sede del PSOE. Ellos contrataron a un DJ para celebrar los resultados que al final quedaron muy ajustados. Todo apunta a que pensaron que sería la gran noche del PP, pero la realidad no ha sido como estaba estipulado en las encuestas. Estamos a la espera de conocer cuáles son los pactos que establezcan entre los partidos para saber quién gobernará los próximos cuatro años.