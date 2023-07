Camisetas con Sánchez a la espalda y gritos de 'presidente' a Feijóo: así les han recibido en Ferraz y Génova

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han tenido un bronco e intenso cara a cara en el esperado debate de Atresmedia. Al concluir el debate, ambos líderes han acudido a las sedes centrales de sus partidos. Pedro Sánchez ha sido recibido en Ferraz entre aplausos, banderas y camisetas con su apellido y el número 23 a la espalda. Feijóo también ha sido recibido en la calle Génova entre vítores, con un paseíllo y con carteles en los que se puede leer la palabra 'presidente'.

"Después de 100 minutos con Alberto Núñez Feijóo, ha habido cosas que me han quedado claras. La primera es que no tengo duda de que vamos a ganar las elecciones", ha exclamado el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha puesto en valor desde Ferraz su gestión a la cabeza del Gobierno de España. Está convencido de que "va a ganar las elecciones porque este señor (Feijóo) no ha sido capaz ni de separarse un centímetro del señor Abascal y de Vox".

"El festival del humor", así ha descrito el presidente del Gobierno la intervención de Alberto Núñez Feijóo en el 'Cara a cara. El Debate'. Sánchez, tras finalizar su discurso, ha provocado los gritos de 'presidente, presidente' de los asistentes en la sala Ramón Rubial de la sede socialista.

Por su parte, el líder del Partido Popular, ha ironizado sobre el debate: "He de reconocer que me lo he pasado muy bien". "Me siento muy orgulloso de este partido, de vuestra amistad, de vuestro calor y de vuestro apoyo", ha celebrado Feijóo. "La verdad tiene que imponerse sobre la mentira", alegaba entre aplausos en Génova.

"Lamentablemente no he sido capaz de que Sánchez se comprometa con que si él gana gobierne él y si gano yo, nosotros, nos deje gobernar", ha remarcado Feijóo, que acusa a Sánchez de "cinismo" con los pactos y de pretender no que no gobierne Vox, sino que no gobierne el PP.

Un debate intenso y bronco

Pedro Sánchez ha cargado con contundencia sobre Alberto Núñez Feijóo y el PP por sus pactos con Vox y ha sacado pecho de su gestión en el decisivo debate en Atresmedia. Mientras, el presidente del Partido Popular ha pedido a Sánchez que les deje gobernar en caso de ganar las próximas elecciones del 23J. Ha asegurado que decir a los españoles que la economía "va como una moto" es un "insulto".

La estructura del debate ha estado dividida en varios bloques de contenido introducidos por los moderadores del debate: Vicente Vallés y Ana Pastor. Estos bloques son economía; política social e igualdad; pactos y gobernabilidad; y políticas de Estado, institucionales e Internacional.

Han tenido que pasar ocho años para ver un cara a cara para las elecciones generales. El último fue el que protagonizaron el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez, el entonces candidato de los socialistas. Asimismo, este ha sido el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo.