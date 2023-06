Vicente Vallés, sobre Sumar y Podemos: "Llevan meses demostrando que no se soportan y siguen sin soportarse"

Podemos y Sumar firman un acuerdo para concurrir de manera conjunta a las elecciones generales del próximo 23J. Sin embargo, esta alianza, formada por 15 partidos en total, no está exenta de polémica. El motivo es la exclusión de Irene Montero de las listas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno prefiere centrar el debate en solucionar los problemas de los españoles porque "el resto no tiene demasiado interés".

Tras estas palabras, la presión de los morados se ha intensificado y este lunes la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha pedido expresamente a Díaz que retire el veto. "Esto es algo que se puede arreglar. Se puede arreglar porque hasta el lunes que viene todavía hay tiempo para registrar las listas. Esto es un error político, pero también es un terrible mensaje a la sociedad. Es un mensaje de un veto precisamente a las valientes, a las que se enfrentan al poder y las que, a pesar de las campañas de odio y las manipulaciones, han llevado a nuestro país a la vanguardia de los derechos feministas", ha remarcado.

El presentador de Antena 3, Vicente Vallés, ha analizado la situación. "En política, hay pocas cosas que muestren con más claridad que hay un problema, que la negativa de su protagonista a hablar de ello. Hace tres días, Sumar y Podemos firmaron su acuerdo para ir en coalición a las elecciones generales del 23 de julio. Se supone que cuando se firma un acuerdo es porque ambas partes están, como la propia palabra indica, de acuerdo. Pero en la política española a veces pasan cosas extrañas, como que se firme un acuerdo entre dos que no están de acuerdo. En este caso, entre dos que llevan meses demostrando que no se soportan. Y siguen sin soportarse. Yolanda Díaz ha vetado a Irene Montero, pero no quiere hablar del tema, por mucho que se lo pregunten".

Así quedan las listas

Estos son los cinco primeros puestos de la lista de la coalición para Madrid:

1. Yolanda Díaz

2. Agustín Santos Maraver

3. Tesh Sidi

4. Íñigo Errejón

5. Ione Belarra

Los morados se han reservado el primer puesto en las circunscripciones de Ávila, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Lleida, Palencia, Segovia y Teruel.