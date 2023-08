Puigdemont eleva el tono y avisa que "esto no va de un cargo en la Mesa" ni "de investidura"

Quedan horas para que se constituyan las Cortes. Los partidos apremian sus negociaciones y conversaciones. Las elecciones generales del 23J dejaron muchas cosas en el aire y, sobre todo, la investidura. Junts per Cat tiene la llave para la gobernabilidad en España. Son muy conscientes de ello. De hecho, lo fueron desde el principio. Fueron claros: amnistía y autodeterminación. Ahora, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, eleva el tono este miércoles. Ha escrito en redes que "los puntos cardinales" de la posición de la derecha nacionalista catalana "no han variado". Remarca que "esto no va de tener un cargo dentro" de la Mesa del Congreso, "ni tampoco va de la investidura".

Junts avisa que no da su brazo a torcer, ni por "más presiones" ni "insultos" lo harán. Los candidatos para la investidura desconfían de los nacionalistas catalanes y ellos, más de lo mismo. Puigdemont asevera que no tienen "ninguna confianza en los partidos políticos españoles". "Toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían", insiste el prófugo de la Justicia. Habla de promesas formuladas por quien siempre las incumple, en alusión al PSOE y Pedro Sánchez. "Y no importa si hablamos de acuerdos para la Mesa como de acuerdos de mayor calado, como sería el de la investidura", enuncia.

"El sistema político y mediático español habla de chantaje, pero es un error que revela hasta qué punto ignoran, sea por desinterés o por soberbia, la realidad que nos ha traído hasta aquí", continuaba argumentando en su mensaje Puigdemont. Dice que ese es el resultado de una "profunda desconfianza basada en hechos reales que no va a desaparecer por un acuerdo y que un desacuerdo no va a hacer más profunda".

La carrera hacia la Moncloa está siendo compleja. También discreta. El PSOE negocia con discreción la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Parece que por ahora ha pillado la delantera a un Alberto Núñez Feijóo que suma varias negativas delPNV, partido que históricamente ha tenido buena relación con el Partido Popular, pero también con el Partido Socialista.

PSOE, PP y Sumar han reunido este miércoles a sus grupos en las últimas horas frenéticas antes de la constitución del Congreso de los Diputados. Además, los socialistas han propuesto a Francina Armengol, ex presidenta de Baleares, como candidata para ocupar el puesto de la Presidencia del Congreso de los Diputados que recaía en la anterior legislatura sobre Meritxell Batet.

Investidura, bloqueo o incluso repetición electoral

El escenario político español está cargado de incertidumbre. En horas se constituyen las Cortes y se desvelarán los bloques y apoyos que tiene los dos principales candidatos. Ambos buscan apoyos aunque, en caso de no alcanzar los suficientes, una repetición electoral sería inminente a finales de este año y principios de 2024. Podría darse un hipotético bloqueo político ya que los resultados electorales se encuentran muy ajustados.