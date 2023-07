Los políticos intentar captar el voto de los indecisos en el último fin de semana de precampaña para el 23J

Las elecciones generales se celebran en menos de un mes. En tres semanas los españoles vuelven a las urnas. Esta vez, para elegir si el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, sigue en La Moncloa o, si por el contrario, el próximo 23J va a haber un cambio de Gobierno.

Las encuestas electorales informan de una posible victoria de los 'populares' encabezada por Alberto Núñez Feijóo, aunque sin una mayoría absoluta como la que consiguió Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones autonómicas el pasado 28M.

Un candidato que llega a la capital tras presidir Galicia y que, en un video publicado recientemente, rechazaba meterse en política. "Era un cargo de designación política y eso suponía algo que no quería, meterme en política. Y dije no", explica. No obstante, su vocación de servicio público le lleva a aceptar la propuesta dos meses después.

Estamos ante el último fin de semana de precampaña electoral y los líderes políticos continúan recorriendo el país haciendo sus propuestas. Tratan de captar el voto de los indecisos y de aquellos que aún no han enviado su voto por correo

Feijóo quiere gobernar "sin bloques ni bloqueos"

El presidente del PP y candidato en las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto de los españoles para alcanzar el próximo 23 de julio una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario para "todos los españoles, sin bloques ni bloqueos".

Feijóo destaca que, de todas las formas de ganar unas elecciones, solo conoce una: la de la mayoría absoluta que consiguió en varias ocasiones en la Xunta de Galicia. Otra de las reivindicaciones es la de derogar el 'sanchismo'.

También ha garantizado que no permitirá que ninguna "minoría como Bildu imponga su visión egocéntrica" y obstaculice lo que quiere la mayoría.

Sánchez: "Estamos viendo es un tráiler de una película tenebrosa"

Tras la celebración de las elecciones autonómicas y municipales en el que el Partido Popular obtuvo varios éxitos en las comunidades, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, ha tenido que pactar con Vox para formar gobierno.

Unos acuerdos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de retroceso, y ha añadido: "Durante estas últimas semanas lo que estamos viendo es un tráiler de una película tenebrosa". Advierte de que España está retrocediendo 20 años con los pactos de la derecha.

Llama a la movilización para ser el candidato reelegido a seguir en La Moncloa y "consolidar todos estos avances ahora que están echando raíces", como la reforma laboral, la revalorización de las pensiones...

Sobre los posibles pactos a lo que llegaría Sánchez en el caso de que fuera el candidato más votado, pero sin una mayoría absoluta que le otorgue el poder de gobernar en solitario, ha defendido que "el entendimiento con Yolanda Díaz será mucho más fácil", por lo que se puede vislumbrar un acuerdo con Sumar, que ha puesto bajo su manto a varios partidos de izquierdas, como Podemos -sin Irene Montero-.

Abascal: "No hay nada más tenebroso que los pactos de Pedro Sánchez"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que Pedro Sánchez, "ha convertido en tenebrosa la economía española para las familias". "No hay nada más tenebroso que los pactos de Pedro Sánchez durante esta legislatura", expresaba en Tarragona.

"Hoy por culpa de las políticas de Pedro Sánchez hay detrás de las esquinas de muchas ciudades individuos peligrosos que han sido excarcelados por este Gobierno dispuestos a hacer daño a las mujeres", en referencia a los violadores excarcelados por la ley del 'solo sí es sí'.

Díaz: Propone trabajar menos horas sin reducir el salario

Una de las propuestas de la candidata de Sumar a las elecciones generales es reducir la jornada laboral hasta alcanzar las 32 horas a la semana. Yolanda Díaz desea que la gente "no tenga que vivir para trabajar".

En concreto, ha indicado que el objetivo es que los empleados puedan salir de su puesto de trabajo "una hora antes" y reducir la jornada laboral hasta alcanzar las 32 horas sin reducir el salario, algo que ha manifestado que es "absolutamente posible".

Defiende la necesidad de acudir a las urnas el 23J y, si no se puede, anima a la gente a votar por correo -que ya se ha disparado en comparación a otros comicios- porque aún "queda mucho por hacer".