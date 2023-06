Isabel Díaz Ayuso contradice a Pedro Sánchez: "Bildu sí está gobernando"

Isabel Díaz Ayuso ha contestado al presidente del Gobierno y le contradice asegurando que "Bildu sí está gobernando" el país. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado que "la España fiel sea arrinconada por el proyecto de tintes totalitarios e ingeniería social del 'sanchismo' y sus socios".

La popular ha reprochado que "Bildu sí está gobernando España, ellos y sus socios sí han buscado el desprestigio o el ninguneo de nuestras más altas instituciones: la Corona, los jueces, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, los funcionarios de carrera, la Administración consultiva... como también se ha hostigado desde el poder a periodistas, empresarios, a la oposición, o a cualquiera que criticase lo que ocurría o quisiera actuar en libertad", y en su primera sesión del debate de investidura en la Asamblea de Madrid ha aprovechado para advertir de que "el buen nombre y el prestigio de España, la prosperidad de las nuevas generaciones, el orden constitucional, la convivencia, la libertad y la pluralidad están comprometidos".

En este punto, ha reivindicado que esto es algo que "Madrid lo ha puesto de manifiesto desde el primer día". "Ejercimos nuestra responsabilidad patriótica. Se nos quiso desprestigiar y dificultar el camino: llegando incluso a querer descapitalizar España, o a encerrarnos ilegalmente. Pero ya toda España es consciente de lo que ocurre, y de que nuestras políticas fueron desde el principio una alternativa real y una esperanza", ha defendido.

Esta contra réplica de Ayuso llega después de que el presidente asegurase en Onda Cero que "no hay un acuerdo de Gobierno con Bildu". Concretamente le dijo a Carlos Alsina "me han caído chorros de críticas por parte de la derecha política y mediática. No hay acuerdo de Gobierno con Bildu, lo que ha habido es una dinámica parlamentaria para sacar adelante muchas leyes. No hay ministros, ni consejeros de Bildu en el Gobierno de España. Eso no significa nada más que una lógica parlamentaria. No hemos gobernado con Bildu y si se plantea uno las medidas que se han aprobado con uno o con otro hemos coincidido más con el PP."