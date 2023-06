Yolanda Díaz propone reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta las 32 horas semanales

Yolanda Díaz ha propuesto reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2024, y acortarla progresivamente hasta llegar a las 32 horas. El objetivo es que los trabajadores puedan "llegar una hora antes a casa" para "descansar y dormir para estar con los suyos o para hacer lo que les dé la gana".

Para la líder de Sumar es una medida "revolucionaria" porque el "tiempo es lo más valioso" para los que no tienen "grandes propiedades ni apellidos importantes".

"Habrá gente que diga que no se puede reducir la jornada laboral sin reducir el salario, que esto es imposible", aunque ha precisado que siempre se ha reducido "a medida que mejoraba la productividad".

A favor de la consulta en Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno ha lanzado esta propuesta solo horas después de que los comunes hayan anunciado que Sumar llevará en su programa electoral "el apoyo a una consulta de autodeterminación en Cataluña".

Algo que no ha gustado en el PSOE, que ha advertido que no está a favor de soluciones "viejas y divisivas". "La apuesta del Partido Socialista en Cataluña es conocida y es por el diálogo. Nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y divisivas", ha señalado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.

Jornada laboral de 4 días

No es la primera vez que se pone sobre la mesa trabajar menos horas a la semana. A mediados del pasado año el Gobierno puso en marcha puso en marcha un proyecto piloto para implantar la jornada laboral de 4 días. El proyecto contempla a las PYMEs a reducir su semana laboral en al menos medio día, sin que afecte a los salarios.

Lo cierto es que la semana laboral de 4 ya existe en otros países europeos. En Reino Unido por ejemplo, ya hay en marcha un programa en el que unas 70 empresas estudian si es viable o no. En Bélgica, también pero con una peculiaridad: se trabajan menos días pero más horas.

En Escocia, está previsto que el Gobierno ponga en marcha un ensayo en 2023 y Gales también está estudiando la posibilidad de hacerlo.

Islandia es la referencia por excelencia de la semana laboral de 4 días. Entre 2015 y 2019, Islandia ejecutó una prueba piloto de 35 a 36 horas sin exigir un recorte salarial proporcional.

Unas 2.500 personas participaron en la fase de prueba, cuyos resultados fueron analizados por el think tank británico Autonomy y la asociación islandesa sin ánimo de lucro Asociación para la Sostenibilidad y la Democracia (ALDA).

El resultado fue calificado de éxito rotundo por los investigadores.

Especialmente llamativo es el caso de Alemania, que cuenta con una de las semanas laborales más cortas de Europa, según el Foro Económico Mundial (FEM). En el país la media es de 34,2 horas.