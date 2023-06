Pedro Sánchez insiste en combatir el 'antisanchismo': "En 20 días hemos retrocedido 20 años"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este lunes un repaso de la actualidad política en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER. El dirigente socialista no ha esquivado ninguna pregunta y ha tocado palos de diversa índole, como las acusaciones que le lanzan desde el Partido Popular, el crecimiento de Vox y la ultraderecha o qué opina de los insultos que le profesan, como el de 'perro Sánchez'. Además, ha puesto en relieve todos los logros alcanzados durante su mandato como principal valor del PSOE de cara a las elecciones generales del 23J.

El 'antisanchismo'

En lo referente a los ataques sufridos personalmente, Pedro Sánchez se ha defendido y ha criticado que "esto no va de Sánchez o España": "Ese argumento significa que aquellos que no votamos al Partido Popular ni a Vox somos la antiEspaña".

"Ese argumento significa que aquellos que no votamos al Partido Popular ni a Vox somos la antiEspaña"

"No es agradable", ha reconocido el líder de la Moncloa en referencia a esos ataques. "He tratado de no perder la calma, de no perder la compostura, de siempre recordar que soy el presidente del Gobierno y que, por lo tanto, gobierno para todos. Represento una institución que es muy importante en nuestro sistema democrático, sobre todo en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo".

Al respecto, el presidente ha incidido en la "gran paradoja" que supone esta realidad: "La gran paradoja de todo esto es que no tenemos oposición política. Hay una oposición en determinados grupos mediáticos y hay un poder económico que, evidentemente, está señalando el camino a la oposición política y a la oposición mediática", ha expresado el socialista.

"Hay personas que han creído siempre que este país es suyo"

"Hay personas que han creído siempre que este país es suyo. Yo soy presidente del Gobierno, no voy a señalar a nadie. Es más, seguro que me lo van a preguntar muchos otros medios de comunicación a lo largo de esta campaña electoral, pero no puedo como presidente del Gobierno señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún poder económico. Lo que denuncio, y lo hago en términos objetivos, no como una queja, sino como una realidad, es que ni el debate mediático de estos últimos años en la política española ni la orientación de ese debate corresponde con la realidad sociológica del país. Puede corresponder con una realidad sociológica, pero no con toda la realidad del país", ha comentado.

Y a colación de lo anterior, el dirigente del PSOE ha ensalzado la labor de su Gobierno desde 2019 y ha expuesto que "no estamos debatiendo sobre el balance de este Gobierno, que es muy positivo", volviendo a mencionar las "circunstancias muy extraordinarias" que se están viviendo. "Y lo estamos viendo en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el energético, en el ámbito de los derechos, de las libertades, en los compromisos que hemos asumido con los jóvenes, con los mayores", ha enumerado el presidente. Temas de los que "no estamos hablando: estamos hablando de Sánchez o España".

"Y si yo planteo las cosas como '¿O Feijóo o la felicidad?' o ¿O Feijóo o el planeta Tierra?'. Esto no va a de Sánchez o España, porque es muy peligroso ese argumento. Esto dice que los que no votamos a PP y Vox somos la antiEspaña", ha lamentado Sánchez.

"La unidad de Putin se está resquebrajando"

Y entre los temas por los que ha sido cuestionado Sánchez no ha escapado el de la actuación del Grupo Wagner en Rusia durante el pasado fin de semana -actuación que desde el Kremlin se calificó de de "motín"-. Una rebelión armada que, según el líder del Ejecutivo, pone en entredicho la autoridad total del presidente ruso: "Lejos de haber una unanimidad en torno a Vladimir Putin, hoy podemos decir que esa unidad se está resquebrajando".

"Creo que hay mucha información muy confusa y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es la obligación en la que estamos todos los estados miembros de la Unión Europea de seguir con mucha atención lo que está sucediendo en Rusia", ha manifestado Sánchez antes de señalar que, "hay tres elementos que podemos afirmar más allá de esa confusión, de ese ruido". Ruido que asegura que es "característico de la política rusa desde hace ya muchísimos años".

"Lejos de haber una unanimidad en torno a Vladimir Putin, hoy podemos decir que esa unidad se está resquebrajando"

El primero de ellos es que, "lejos de haber una unanimidad en torno a la estrategia y al liderato de Vladimir Putin en Rusia, hoy podemos decir, y además por un actor relevante, de una persona de su círculo de confianza, que esa unidad se está resquebrajando y hay una división. ¿Cuán profunda pueda ser? ¿Cuán grande sea esa brecha? No lo sabemos", ha expuesto Sánchez.

"En segundo lugar, el discurso que se ha planteado por Wagner y por su líder tiene algunos elementos que han sido utilizados por aquellos países que hemos rechazado de manera inequívoca esta invasión de Putin a Ucrania", con los que se ha referido a "lo que se ha dicho de que Ucrania no era una amenaza para Rusia y de que la OTAN tampoco era una amenaza para Rusia".

Y, por último, el tercer elemento, que el presidente español ha tildado de "sorprendente" es el de que "en ese avance de las tropas de Wagner no se ha encontrado una resistencia, al menos que se conozca, social ni un rechazo social a ese avance. Con lo cual, hay que ser cautelosos y la obligación que tenemos es la de seguir con mucha atención la evolución de esta crisis que podemos afirmar que no está aún concluida", ha puntualizado.