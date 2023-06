Feijóo propone eliminar el ministerio de igualdad y el Gobierno responde: "Su proyecto político es destructivo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado nuevas pistas este martes de su estrategia electoral de cara al 23J. Durante una entrevista en Onda Cero el jefe de la oposición se ha comprometido a no gobernar si la suya no es la lista más votada en los próximos comicios, y le ha pedido lo mismo a Pedro Sánchez para facilitar la investidura al ganador.

"¿El señor Sánchez acepta que no se presentará la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto. Y lo vuelvo a reiterar antes de que empiece la campaña electoral", ha dicho.

Además, ha anunciado que acometerá "un ajuste muy importante en el gasto político" si llega a Moncloa. Para ello ha propuesto reducir el número de ministerios porque "sobran". "Hay ministerios que en mi época en el Gobierno de Aznar eran subdirecciones generales, y no estamos para esto", ha indicado.

Feijóo sugiere reducir el Gobierno

Entre los ministerios afectados estarían Cultura, Educación, Trabajo, Consumo e Igualdad. "El de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. El de Seguridad Social fuera del Ministerio de Trabajo no lo entiendo, y el Ministerio de Universidades, Cultura y Educación en un momento con este gasto público exorbitante que tenemos bien merecen una consolidación. Habrá cinco o seis que sobren en España", ha incidido.

Irene Montero, al frente de Igualdad, no ha tardado en reaccionar a las palabras del 'popular'. "Feijóo dice que derogará la Ley Trans y eliminará el Ministerio de Igualdad. No es sólo una reacción al Gobierno de Coalición, es un nuevo intento de disciplinar al movimiento feminista y LGTBI que está a la vanguardia del avance de derechos en todo el mundo. A quienes nos dicen 'habéis llegado demasiado lejos' debemos recordarles que nosotras y las que vinieron antes llevamos demasiado tiempo esperando y luchando, y esto no ha hecho más que empezar. Los derechos humanos nunca son demasiado", ha advertido la política.

"Voy a derogar bastantes leyes"

Feijóo también ha prometido que si se convierte en presidente derogará el 'sanchismo', que para él significa tumbar leyes como la ley de Memoria Democrática o la ley Trans.

La Federación Estatal LGTBI+ ha respondido a las declaraciones del líder del PP, al que han calificado como persona no apta para gobernar un país. "Un candidato que apuesta por retroceder, que cree en una sociedad peor, que considera a las personas trans como enfermas, no está capacitado para representar a nuestro país. Es el no al progreso que demuestran cada vez que han de votar una ley social. Si queremos blindar nuestros derechos, no votes a la derecha", ha criticado la entidad.

El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también se ha manifestado tras escuchar las palabras de Feijóo, a quien le ha pedido que detalle "cuáles son los retrocesos a los que quiere castigar a los ciudadanos españoles". "Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta Legislatura", ha expresado Bolaños.