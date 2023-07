Feijóo asegura que vio "tenso" a Pedro Sánchez en el 'cara a cara': "Me interrumpía demasiado"

El único 'cara a cara' entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) celebrado en Atresmedia fue un debate bronco y lleno de reproches por los pactos con Bildu y Vox. Los dos candidatos acudieron a las instalaciones de Atresmedia, lugar donde se celebrara el debate electoral. Los sorteos determinaron el orden de llegada, quién comenzaba y finalizaba los bloques y el 'minuto de oro'.

Nada más terminar el debate, todavía en Atresmedia, los candidatos hicieron un primer balance de cómo habían visto el 'cara a cara' antes de irse a las sedes de sus respectivos partidos, donde le esperaba la militancia. Tanto Sánchez como Feijóo contaron cómo se habían sentido y cómo se habían visto el uno frente al otro.

¿Habrán conseguido captar el voto de los indecisos? Había unos 700.000 votos en juego en los 100 minutos de debate.

Así valoran los candidatos sus intervenciones

Así es como han valorado los candidatos su intervención nada más terminar el debate. Nada se dejaba al azar. Las corbatas de los dos candidatos representaban a los colores de su propio partido: roja para Sánchez y azul para Feijóo.

El candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, asegura que se lo ha pasado "muy bien" y que ha sido una ocasión para que los españoles le conozcan "un poco más". Además, cuenta que este ha sido el primer debate que ha podido hacer con Sánchez de forma "equilibrada", puesto que los debate en el Senado tienen otros tiempos para cada uno.

"Yo le he visto quizás un poco tenso y, en mi opinión, a veces me interrumpía mucho, no sé si la sensación de él es la contraria", explica el líder del Partido Popular.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, manifestaba tras el debate electoral que él había planteado propuestas: "Hemos también explicado a los ciudadanos lo que hemos hecho durante estos últimos años. La verdad es que salgo contento". "He tratado de defender con convicción mis argumentos, mis propuestas...", añade.

Casi 6 millones de telespectadores ven el debate en Atresmedia

El debate entre los dos líderes políticos que representan a los dos principales partidos políticos y que, según las encuestas electorales, son los dos partidos que engloban más votos de cara a las elecciones generales del 23J, fue seguido por millones de personas.

El 'cara a cara' entre el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Atresmedia fue seguido por una media de 5,9 millones de telespectadores y tuvo una cuota de pantalla del 46,5%.

Esos son datos avanzados a 'Efe', con datos de Kantar Media, que precisa que el debate fue visto por 3,2 millones de espectadores de media en Antena 3 y que en este canal la cuota de pantalla fue del 25,1%. Mientras en La Sexta, la audiencia media del debate fue de 2,7 millones de personas como promedio y la cuota se situó en el 21,4%.