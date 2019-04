El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que para que se puedan pagar las pensiones es fundamental que crezca la natalidad en España, ya que es la más baja de Europa.

En este sentido, ha comentado que van a proponer que las familias monopanetales y las que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas. "Todos los modelos de familias son buenos, hay mujeres que sacan adelante a sus hijos solas, o familias con dos hijos que se las ven y se las desean", ha comentado Rivera.

Rivera ha afirmado que "si seguimos así y no tomamos medidas de natalidad y no hay empleo digno, no podremos pagar estas pensiones". Por ello, ha aseverado que es importante hacer crecer la natalidad y cambiar el modelo laboral, para hacer crecer las cotizaciones y la caja de la Seguridad Social.

El líder de C's se ha puesto a él mismo como ejemplo y ha explicado que es padre separado y ha rehecho su vida: "Yo soy padre y tengo a mi hija a 600 km. He rehecho mi vida y somos una familia, porque todos somos familia"

Asimismo, ha explicado que "a diferencia de otros partidos, nosotros consideramos que todos los modelos de familia sustentan al país".