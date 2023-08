Abascal confirma su apoyo a la investidura de Feijóo si el PP no participa en el "cordón sanitario" contra Vox

Santiago Abascal se ha reunido esta mañana con el rey Felipe VI en la ronda de consultas y ha despejado las dudas que surgieron tras la votación de la Presidencia del Congreso de los Diputados, en las que muchos de los dirigentes de su partido votaron a su representante y no a Cuca Gamarra, como se preveía. El líder de Vox ha manifestado que apoyará a la investidura de Feijóo aunque no a cualquier precio. Los populares no deberán apoyar "ni por acción ni por omisión" a un posible "cordón sanitario" contra Vox.

Desde Vox han exigido varias condiciones en el caso de que los populares quieran contar con su apoyo. Entre esas condiciones se encuentran "la recuperación de la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática" o la "muestra inequívoca de respeto hacia los votantes de Vox", entre otras.

Las condiciones de Vox para apoyar a Feijóo

Abascal ha señalado en rueda de prensa que ha comunicado al Rey su voluntad de apoyar una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo, aunque en la página web del partido han apuntado las cuatro condiciones a las que tendrán que someterse los populares si quieren los escaños de Vox. Son las siguientes:

La no colaboración, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario contra VOX y los tres millones de españoles a los que representa .

y los . Una muestra inequívoca de respeto hacia los votantes de VOX, que no entienden que la tercera fuerza política haya sido excluida de la mesa .

. La puesta en valor de los acuerdos entre el PP y VOX en cinco autonomías y más de 100 ayuntamientos desautorizando a los que los atacan de forma permanente.

en cinco autonomías y más de 100 ayuntamientos desautorizando a los que los atacan de forma permanente. La recuperación de la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática.

Abascal critica el apoyo de Junts y ERC al PSOE

El líder de Vox también ha comentado con el Rey su "preocupación por el hecho de que otra vez los herederos del terrorismo y en esta ocasión también un prófugo de la justicia pretendan condicionar el futuro de España chantajeando al futuro Gobierno de todos los españoles". Además, se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que "el golpe de Estado perpetrado en Cataluña en 2017 quede impune y que el relevo del golpe se tome desde Moncloa si Sánchez logra la investidura".

Pedro Sánchez señala el "fracaso" del PP

Pedro Sánchez ha declarado en rueda de prensa y ha expresado su voluntad de "articular la mayoría parlamentaria exigida para la formación de un gobierno de progreso que de continuidad a la tarea que hemos emprendido a lo largo de la pasada legislatura", algo que desde el PP no han visto con buenos ojos ya que han defendido con insistencia que debería gobernar "la fuerza más votada".

Por otro lado, el presidente en funciones ha cargado contra el Partido Popular que "no ha obtenido los votos ni los escaños". Sánchez ha subrayado que los populares "fracasaron, fueron derrotados por las urnas y por la voluntad mayoritaria española", a lo que ha añadido que sus esfuerzos por lograr la investidura "son legítimos pero se revelan baldíos".