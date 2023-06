Begoña Villacís muestra la cara más humana de los políticos en su discurso de despedida: "Nos hablamos mejor a la espalda que a la cara"

Las elecciones municipales y autonómicas del 28M dejaron varias secuelas en el panorama político español. Una de ellas, la gran pérdida de representación política de Ciudadanos. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ha emitido un "último discurso" en el que se ha despedido de sus compañeros de profesión.

La número dos de la capital pone fin a su etapa política, en la que ha estado ocho años siendo miembro en el Ayuntamiento de Madrid y que tras las últimas elecciones, su partido no llegó al 5% mínimo para obtener representación.

Un discurso lleno de emoción

La representante de Ciudadanos ha mostrado la cara más humana de los políticos. Su último discurso podría haber sonado algo amenazador, pero todo lo contrario, se ha dedicado a "sacar las vergüenzas de sus compañeros".

Los primeros en sentir el cariño de la ex política han sido los representantes de Vox. "Al 95% del Pleno le cae bien Pedro Fernández, de Vox". "Llamas a Martínez Vidal, de Vox, y es una buena persona". Más tarde ha ido enumerando a varios de los miembros del Pleno ensalzando su dedicación. "Blanca Pinedo (PP) ha sido una excelente concejala de distrito, como Loreto Sordo, yo quiero reconocerlo y que lo sepan todos. He coincidido con gente que defiende muy bien la ciudad de Madrid, como Álvaro Vidal, del PSOE. Hay preocupación de verdad", ha comentado Villacís.

Su lado más humano

Según iba avanzando el discurso, la número dos de Madrid ha contado varias anécdotas que no han dejado indiferente a nadie. "Hay gente como Marta Higueras que cuando estaba en la oposición me dijo: yo no miento, y a partir de ahí la creí. O gente como (Rita) Maestre que pasa un embarazo con los pantalones que le dejó una servidora. Mar Espinar me mandó un mensaje muy bonito cuando más lo necesitaba", ha señalado la representante de Ciudadanos.

Del mismo modo, se ha acordado de sus aliados de partido que "sabiendo que había otras opciones mucho más fáciles, no han querido perder su honor, su credibilidad, perder sus principios, y defienden lo que siempre han defendido, y lo hacen con sensatez y honor".

Muestras de cariño para Martínez Almeida

Una de las dedicatorias más especiales ha sido para el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el que ha querido compartir la historia de cómo se conocieron. "Te conocí el día que murió tu madre, y solo espero que tu madre asista a esta mayoría absoluta, a este sentar la cabeza, y les deseo lo mejor, se lo digo de forma sincera porque me conocen. Estas vergüenzas son verdades, que en el fondo sabemos llevarnos bien", ha concluido Villacís.

Una despedida poco frecuente, dentro de un ámbito en el que ha declarado que "es el único oficio donde se habla mejor de los compañeros a la espalda que a la cara".