Las luces y sombras de Ciudadanos: del desnudo de Albert Rivera a su renuncia a presentarse el 23J

El fracaso en el 28M no solo se ha notado en el PSOE o Unidas Podemos, pues también lo ha sufrido en primera persona Ciudadanos. Tal ha sido el golpe que Adrián Vázquez, el secretario general del partido, ha anunciado este martes de forma oficial la ausencia del partido en las listas electorales de cara a la celebración de los próximos comicios generales del 23 de julio.

"No es una buena noticia para nosotros, el comité nacional ha decidido que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político", ha proclamado Vázquez durante el anuncio, que no supone una disolución de forma inmediata de la formación deseando estar presentes en futuros comicios.

2006: el año en que el nace como una plataforma civil

Ciudadanos tiene su origen en el año 2006 con la plataforma cívica 'Ciutadans de Catalunya' impulsada por un equipo de quince intelectuales y profesionales de distintos sectores. En noviembre de ese mismo año consiguieron reunir los apoyos suficientes para presentarse a las elecciones autonómicas en Cataluña, entrando al hemiciclo con 3 diputados que recibieron los votos de casi 90.000 electores. Era la primera vez en España en la que una formación erigida en base a una plataforma civil consigue algún tipo de representación política.

El desnudo de Albert Rivera en el cartel de la campaña electoral

Estos extraordinarios inicios, en los que Albert Rivera protagonizó la campaña electoral catalana con un cartel en el que se mostraba desnudo, tenían un claro objetivo: liderar la oposición frontal al nacionalismo y vincularse así a una postura socialdemócrata que lucharse por una equidad real tanto en el ámbito económico como en el social. En el año 2010 Rivera recoge las cosechas de los anteriores comicios catalanes manteniendo sus 3 escaños en la Generalitat.

2015: triunfo en las elecciones generales

Con casi 500 mil votos y 2 diputados, Ciudadanos logra ser representado por primera vez en la Eurocámara en 2014 con la candidatura de Javier Nart. Era el momento perfecto para que la formación 'naranja' diese el salto al resto de España presentándose a las elecciones generales de 2015, tras unos éxitos conseguidos ese mismo año en el resto de autonomías. Albert Rivera obtiene entonces unos 3,5 millones de votos y 40 diputados que lo convierten en la cuarta fuerza política del país.

Inés Arrimadas desafía al independentismo catalán

Dos años más tarde, en 2017, Ciudadanos se enfrenta al independentismo en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Inés Arrimadas conseguirá así más de un millón de votos que la configuraron como la primera ganadora no nacionalista que gana unas elecciones al Parlamento catalán. Sin embargo, sus apoyos no fueron suficientes para legislar en la comunidad pero consiguieron acabar con Carles Puigdemont presionando para que lo expulsasen de la alianza europea ALDE.

2019: del éxito al fracaso con la dimisión de Rivera

2019 será un año de luces y sombras para el entonces partido de Rivera. Logran el mejor de los resultados en abril en unos comicios generales, con más del 15% de los apoyos y 57 escaños. Pero la ausencia de candidatos para ser investidos lleva a la repetición de las elecciones en las que sufren una fuerte caída de la que no será capaces de levantar los 'naranjas'. 10 escaños y un impasible 6,7% de los votos llevarán a Albert Rivera a pronunciar su dimisión al día siguiente de la celebración de elecciones.

Así, será Inés Arrimadas la que liderará la ejecutiva del partido que ya desarrollará una trayectoria decadente desapareciendo en todas la autonomías menos en Castilla y León, en donde Francisco Igea promulgará exigencias a la líder al igual que su mano derecha, Edmundo Bal.

En definitiva, la irregularidad de la formación 'naranja' en la política española ha sido la clave en el camino recorrido, que ha llegado a un agónico fin ausentándose en las elecciones generales del 23J pero sin desaparecer del mapa partidista.