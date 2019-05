Los votantes acuden a las urnas en unas elecciones atípicas en las que ha reinado la confusión

Más de 37,37 millones de ciudadanos están llamados este domingo a las urnas para elegir a sus representantes municipales, autonómicos y europeos.

Los votantes acuden a las urnas por segunda vez en menos de un mes y por tercera vez en seis meses en el caso de Andalucía.

La cita electoral puede resultar muy importante para algunas personas a quienes no les importa sea domingo de comuniones, si hace falta se va a votar después de la misa, como es el caso una mujer.

Pero a quienes suele hacerles especial ilusión el acudir a las urnas es a quienes votan por primera vez, como el caso de Celia, que se contrapone al de algunos veteranos como Ángeles, que a sus 83 años es interventora.

Además, las elecciones suelen ser un momento para sacar a pasear las modas. Este año el vehículo estrella para acudir a votar son los patinetes.

Aunque sin duda lo novedoso de estas elecciones es que hace 20 años que no coincidían las elecciones municipales, autonómicas y europeas y esto puede generar alguna confusión entre los votantes, que no encuentran las papeletas que buscan: "Esto no hay quien se entere", dice un votante.

