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Elecciones Andalucía

Cuándo fueron las últimas elecciones de Andalucía y quién ganó

Las pasadas elecciones de 2022 alzaron al Partido Popular con una clara victoria tras alcanzar la mayoría absoluta.

Papeletas de las Elecciones de Andaluc&iacute;a 2015

Papeletas de las Elecciones de Andalucía 2015EUROPA PRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

El pasado 19 de junio de 2022, se celebraron las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, que fueron convocadas el 25 de abril por Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta. Fue el Partido Popular (PP), quien logró una mayoría absoluta histórica en la comunidad. El mapa político cambió totalmente de color, abandonando el rojo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), después de varias décadas, por el azul.

En total, participaron más de 3,7 millones de andaluces en las elecciones, con un 58% del censo, un registro superior con respecto a 2018. Fue una jornada electoral tranquila y sin incidentes que marcó un antes y un después en la comunidad de Andalucía.

Victoria histórica para el color azul

El PP, liderado por Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, fue la fuerza más votada con 58 escaños y el 43% de los votos, aproximadamente. Superó notablemente la mayoría absoluta fijada en 55 escaños.

El hecho de que el Partido Popular ganara los comicios del 19-J fue gracias al apoyo y respaldo de provincias como Málaga, Almería o Cádiz, donde el partido logró amplias mayorías y un crecimiento significativo en zonas más tradicionales como Sevilla o Jaén.

El programa del PP y la candidatura de Moreno fueron dos factores clave para el resultado de las votaciones. La campaña de este se centró en la estabilidad política, la moderación y la gestión económica. Bajo su lema 'Andalucía Avanza', sus propuestas estaban orientadas a la bajada de impuestos, el impulso de sectores importantes como el turismo y la agricultura, y el refuerzo de los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación.

Resto de partidos y reparto de escaños

El PSOE-A vivió los peores resultados de su historia, quedando muy por detrás del PP. El partido liderado por el que ha sido alcalde de Sevilla desde 2015 hasta enero de 2022, Juan Espadas, obtuvo 30 escaños. Por otra parte, la coalición Por Andalucía, encabezada por Inmaculada Nieto, portavoz del partido y diputada del parlamento andaluz, logró solo cinco escaños.

Por su parte, Vox, representado por Macarena Olona, se consolidó como tercera fuerza con 14 escaños, pero sin cumplir su objetivo de crecimiento en Andalucía, aunque aumentó dos puntos y consiguió 100.000 votos.

Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, consiguió dos diputados, y Ciudadanos, con Juan Marín, quedó fuera del Parlamento al no conseguir representación.

Cambio político en Andalucía

Las elecciones de 2022 demostraron un gran cambio en Andalucía. El PP aumentó su ventaja frente a la izquierda, dando comienzo a un nuevo ciclo político. Los resultados también mostraron el hundimiento de Ciudadanos, que había sido una fuerza decisiva en la anterior legislatura.

Con las elecciones del 19 de junio de 2022, Juan Manuel Moreno consolidó su liderazgo consiguiendo una mayoría absoluta que le permitió gobernar en solitario. Las próximas elecciones de la comunidad tendrán lugar el próximo 17 de mayo de 2026, donde se verá si los partidos continúan con este ciclo político, o si se produce un cambio de color de nuevo en el Parlamento andaluz.

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