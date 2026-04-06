Roberto Brasero avisa: "Termina la Semana Santa... y llega una borrasca"

Este martes hay que estar muy atentos a las tormentas que van a desarrollarse a lo largo del día en todo el oeste peninsular. Ya en la tarde de este lunes tenemos las primeras y para mañana hay tormentas que van a ir acompañadas de fuerte viento y posiblemente algunas también de granizo, en zonas de Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

Una vaguada con aire frío es la responsable de este cambio de tiempo y seguirá con nosotros durante los próximos días en forma de borrasca fría o incluso pequeña Dana, situada entre el archipiélago canario y el golfo de Cádiz. En Canarias, lluvias con fuerte viento hoy en el norte de las islas y más despejado por el sur.

Tormentas por el oeste

Como continuación de las de mañana, tendremos otra racha de lluvias acompañadas de tormentas entrando de sur a norte durante la jornada del miércoles. Nuevos chaparrones para zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid o el sur de Castilla y León, incluso alguno también puede ser fuerte y con fuertes rachas de viento. Además las nubes que entran estos días vienen con polvo en suspensión y es muy probable, sobre todo el miércoles , que se den algunas lluvias de barro en esas zona citadas.

Durante estos dos días, martes y miércoles, las temperaturas bajarán en el oeste, sur y zona centro peninsular, con un descenso de hasta 10 grados en esos días en el caso de las máximas; mientras que no cambiarán o incluso subirán en el este de España, sobre todo Cataluña y Baleares. A partir del jueves es probable que vuelvan a subir las temperaturas y que recuperen en un par de días esos grados que perderán ahora. Una semana de bruscos contrastes pero también con un situación de incertidumbre dada la presencia de esa mini-dana en el suroeste de España.

Récord de calor

En el extremo norte también bajarán las temperaturas mañana pero no será un descenso tan acusado como el del oeste o sur de España. Y además "bajan desde muy arriba" ya que hoy hemos tenido máximas que han superado los 30º en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

En el caso de Santander, los 32,6º registrados hoy en del Aeropuerto (dato provisional) lo convierten en la temperatura más alta registrada en este observatorio superando al anterior récord de 30.7º del 01 abril de 2011. Menuda manera de terminar la Semana Santa... y empezar una nueva semana de primavera que, en el caso del Cantábrico, hoy ha parecido de pleno verano.

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