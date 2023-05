Los mensajes que recibe Fernando Valladares al desmentir los bulos sobre la sequía: "A ti quién te ha comprado"

El Biólogo e Investigador del CSIC, Fernando Valladares, y la portavoz de la AEMET, Estrella Gutiérrez-Marco, se ha dado cita este miércoles en el plató de Antena 3 Noticias para tratar los bulos constantes sobre la sequía y el cambio climático en el debate digital de '¿Lo Hablamos?' moderado por Mónica Prado. El fenómeno de 'El Niño', el bulo de las estelas químicas, la influencia que las redes sociales ejercen sobre informaciones oficiales o la posibilidad de que en 100 años el planeta sea inhabitable, son algunos de los asuntos que se han puesto sobre la mesa.

Fernando Valladares considera que muchos de los bulos o las 'fake news' sobre el clima proceden de "conspiraciones", pues puntualiza que "la gente de alguna manera canaliza sus dudas, miedos o recelos, que pueden tener cierta lógica, y se complican con 'fake news', noticias potencialmente falsas". El biólogo apunta que "hoy en día es muy fácil atacar desde las redes a personas que a veces explicamos una cosa o salimos simplemente dando la cara sobre una situación porque nos consultan, cuando nuestro salario no depende de eso, y nos acusan", a lo que añade que "estas conspiraciones son difíciles de entender si no formas parte de alguna de ellas y no ves desde dentro qué la puede mantener".

'A ti quién te ha comprado, cuánto ganas por decir esto'

Valladares asegura haber vivido esa situación, incluso con otros temas, como en los meses más críticos de la pandemia del coronavirus. "Cuando intento conectar la ecología con la economía o con la política siempre le ven un lado de 'a ti quién te ha comprado, cuánto ganas por decir esto', siendo un empleado publico que mi economía es sencilla".

"El caldo de cultivo comienza cuando hay repercusión económica"

Cuando se explican los sucesos que ocurren, o van a ocurrir, en muchas ocasiones hay una repercusión económica: "muchas veces, de las cosas que se dicen de lo que va a pasar o está pasando, tiene repercusión económica, por lo que hay alguien favorecido y alguien perjudicado". Es entonces donde se propicia "ese caldo de cultivo para que algunas personas se vean como defensores de causas perdidas". Valladares considera que "parte de las historias tienen que ver con esa implicación potencial económica, una interpretación muy simplista en una base de unos ganan, otros pierden, y tú solo comunicas un hecho".

Esto puede surgir debido a que se tratan fenómenos de gran complejidad y "al simplificar esa complejidad, en ocasiones podemos equivocarnos y hacerlo demasiado sencillo o llevarlo a un lado que no se entiende como debe". Sin embargo, en este caso también hay cabida para el "ah, ya lo he entendido, me estas queriendo decir que en España no ha habido sequía antes, y a ti quién te paga".

El patrón común de este tipo de personas

El Biólogo e Investigador del CSIC asegura que ha "encontrado un patrón común a todas estas personas", que es "el antioficialismo". Se trata de personas, según Fernando Valladares, "todo lo que les suene a oficial les despierta un recelo porque lo oficial forma parte de un mensaje que intenta de alguna manera salirse con la suya". Incluso intentando trabajar de una manera "transparente" y con información contrastada, se "despierta ese recelo".