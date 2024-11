Las lecciones aprendidas de la DANA de Valencia: llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado en la Comunidad Valenciana. Quince días después de la catástrofe natural más devastadora de la historia reciente en España, una nueva DANA descargó sobre nuestro país dejando avisos rojos en Málaga y Tarragona y volviendo a dejar precipitaciones importantes en las zonas afectadas por la pasada gota fría.

La AEMET avisó de "lluvias torrenciales" en zonas del área mediterránea, especialmente en las provincias de Tarragona y de Málaga, donde varias comarcas registraron avisos de nivel rojo, que implican "peligro extremo". El aviso también se activó en la zona cero de la pasada DANA. En la Comunidad Valenciana se temía alcanzar los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas y también llegó a activarse por unas horas el aviso rojo que luego fue rebajado a naranja, "incluyendo las áreas más afectadas por las riadas del 21 de octubre".

Las lecciones no aprendidas han quedado en evidencia durante estas dos semanas en las que la herida de la devastación sigue muy abierta, pero ¿se ha aprendido algo? ¿Se ha actuado de forma diferente con esta previsión meteorológica que con la del pasado 29 de octubre?

La cronología de hace dos semanas se ha repasado una y mil veces en estos días. La mañana del pasado martes 29 de octubre se activó la alerta roja en el litoral de la provincia de Valencia y su interior norte por lluvias torrenciales, pero no fue hasta la tarde cuando las primeras inundaciones mostraron su virulencia. La medición de una de las estaciones apunta a que durante 14 horas cayeron 771,8 litros por metro cuadrado. Supera lo que suele llover en España por metro cuadrado, pero es que, además, en tan solo una hora llegó a acumularse el récord de 184,6 litros por metro cuadrado.

¿Nos cogió por sorpresa? Los avisos del 112 a las 12:51 horas de esa mañana tumban esta excusa, sin embargo, la primera alerta que la Generalitat envió a través del sistema Es-Alert llegó a las 20:12 horas, cuando ya muchas localidades luchaban encarnizadamente por sobrevivir.

Esta vez sí se ha alertado a la población y en algunas de las localidades más afectadas, vehículos del Ayuntamiento circularon por las calles emitiendo un bando municipal con el siguiente mensaje: "Estamos en alerta por lluvias, recomendamos no hacer desplazamientos innecesarios y estar pendientes de la evolución, porque el alcantarillado está colapsado". Por otras vías, la megafonía también ha advertido del peligro: "Aviso ante la alerta por la llegada de una nueva DANA. Por su seguridad, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios".

El aviso también llegó en palabras del presidente autonómico Carlos Mazón instando a estar pendiente de los anuncios y advertencias que hagan los servicios de emergencias. Y a través de las redes sociales como por ejemplo las del Ayuntamiento de Paiporta, zona cero.

Un total de 101 centros educativos de la Comunitat Valenciana suspendieron las clases durante la jornada del miércoles 13 de noviembre ante el aviso de la nueva DANA. En las últimas horas, los efectivos trabajaron contrarreloj en la recuperación del alcantarillado, en la retirada de enseres y lodos para evitar el estancamiento del agua y también problemas de salud pública. Son lecciones aprendidas a un coste muy elevado que todavía está por ver si marcan un antes y un después en la prevención de nuevas catástrofes o si solo se llevan a la práctica cuando el miedo todavía sigue en el cuerpo.

La búsqueda en el mar de posibles víctimas mortales del pasado 29 de octubre se suspendió durante el miércoles y el jueves y durante la primera jornada también se cancelaron servicios de cercanías.

Las primeras horas de esta alerta naranja en la Comunidad Valenciana no registraron incidentes destacados en algunos de los pueblos más afectados como Catarroja, Paiporta, Alfafar o Aldaia. Tampoco en Torrent o en Benetússer. Habrá que esperar a que la tormenta escampe para analizar si el efecto de las alertas sin víctimas hacen que la población se relaje.

La nueva DANA barre Málaga y Tarragona

Cierto es que en esta ocasión la nueva DANA centró su furia en las provincias de Tarragona y de Málaga, donde tampoco han permanecido indiferentes ante lo que podía llegar. Pedro Pacheco, portavoz de Bomberos de Málaga, aseguraba en Noticias de la Mañana que se "ha aprendido la lección y aquí en Andalucía se activó el aviso a todos los ciudadanos con la alerta de los móviles".

Siguiendo indicaciones de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga desalojó en la tarde del martes a unas 3.000 personas de más de mil viviendas de la ribera del río Guadalhorce y durante la mañana de este miércoles a las viviendas ubicadas en la ribera del río Campanillas, ante su posible desbordamiento. Los desalojos se produjeron sobre todo en Álora, Cártama y Alhaurín de la Torre y Pizarra, y en las zonas cercanas al Guadalhorce del distrito de Campanillas de Málaga capital.

A través de su perfil en la red social X, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, informó de que se suspendía el servicio ferroviario que cubre la ruta Málaga-Antequera-Sevilla, indicando que "la prudencia nunca es demasiada". "Porque si eres prudente y te equivocas habrás perdido unas horas en tu vida. Si aciertas, la habrás salvado". El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol canceló 17 vuelos y desvió a Sevilla 5.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado a los trabajadores que, ante la alerta roja, "no tienen que ir a trabajar" ni "correr riesgos" para desplazarse a sus lugares de trabajo. "Estamos en alerta roja y, por tanto, no tienen que correr riesgos, no hay que ir a trabajar". Además, ha recordado que el "riesgo no es solo individual" y que cuando "uno no cumple con las recomendaciones, se pone en riesgo colectivamente a la sociedad". También ha enviado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y ha subrayado que aquellos que no vayan a trabajar por estas condiciones, verán su salario "compensado con cotizaciones".

Esta misma semana se aprobó el "escudo laboral" que incluye permisos retribuidos, con el 100% del salario, a los trabajadores que por motivo de la DANA no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas. Si el trabajador ya está en su puesto de trabajo cuando se decreta la alerta tiene derecho a abandonar e interrumpir su trabajo tanto en alerta roja como naranja. En lo que va de año ha habido 20 avisos de alerta roja por lluvias en nuestro país.

La dana comienza a remitir

Tras horas de miedo, expectación y trombas de agua, Málaga ha comenzado este jueves a recuperar la normalidad después de que se haya desactivado la alerta roja. Sigue siendo, eso sí, una calma tensa, ya que las clases continúan suspendidas en los centros educativos de toda la provincia.

Afortunadamente, ahora no ha habido que lamentar daños personales, pero deja cuantiosos daños, rescates y vías cortadas por inundaciones. La AEMET avisa que durante esta jornada todavía se prevén acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 l/m² en doce horas en el litoral valenciano, pero esta segunda gota fría comienza a remitir.

