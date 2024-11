El drama de la adolescente que ha perdido a toda su familia por la DANA: "La pobre no puede ni hablar"

Las personas afectadas por el paso de la DANA en la Comunidad Valenciana son muy numerosas y cada una tiene su propia historia. Antena 3 Noticias acaba de conocer la lamentable situación de una adolescente que sobrevivió al día de la riada, pero perdió la pista de sus padres y de su hermano. El padre apareció muerto el viernes pasado, pero no hay rastro de la madre y del hermano. La chica ahora está sola.

Alicia Fernández es una amiga de esa familia y ahora busca "desesperadamente" a Raquel y Neizan, que así se llaman la mujer y el hijo. "Hemos podido encontrar el cuerpo del padre y ayer lo pudimos despedir como se merecía", ha comentado entre lágrimas. "Pero seguimos sin encontrar a Raquel y a Neizan... Y nadie nos dice nada", ha continuado.

La mujer asegura que han intentado hacer batidas de búsqueda por su cuenta, pero las autoridades no les han dejado entrar, una situación que les da mucha rabia e impotencia. "Raquel tiene una hija de 20 años y la pobrecita está que no puede ni hablar. No quiere salir de su casa... Tenemos que encontrarlos por ella, para que pueda descansar", ha dicho. "Ha perdido a toda su familia y es muy duro. Para ella y para todos", ha lamentado.

Alicia Fernández ha explicado que, la tarde de la riada, la joven no localizaba ni a sus padres ni a su hermano. "Les salía el móvil apagado. Pero intentamos tranquilizarla porque pensábamos que podían estar atascados en alguna retención de tráfico", ha explicado. "Pero cuando vimos que todo el mundo fue llegando de la carretera y ellos no llegaban...", se le ha quebrado la voz. "Hemos perdido la esperanza de encontrarlos con vida", ha lamentado.

La mujer denuncia que siente que no tienen ayuda de los servicios de emergencia. "Somos nosotros los que estamos luchando por ellos. Y tendrían que venir ejércitos de España y de Europa, porque aquí hay mucho que hacer", ha reclamado. Lo cierto es que la cifra oficial de desaparecidos por la DANA es ya de 93 y, en estos momentos, una de las prioridades de las autoridades es localizar a ese casi centenar de personas.

Además, el número de fallecidos asciende a 219. Y, de ellos, hay 62 cuerpos a los que todavía no les han podido poner nombre y apellidos. La Policía y la Guardia Civil piden información y muestras de ADN a los familiares de los fallecidos para facilitar la identificación de las víctimas.

