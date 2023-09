Yolanda Díaz, crítica con la operación de 'STC' y Telefónica: "No podemos consentir que continúe"

Ha sido la noticia de la semana. La compra del 9.9% de Telefónica por parte del grupo 'STC' sigue generando reacciones y controversia. A la mayoría no les convence cómo se ha llevado a cabo el proceso, en silencio absoluto. Incluso la Casa Real emitió un comunicado asegurando que la compañía saudí no comunicó a Felipe VI la operación. Los saudíes compraron durante los seis últimos meses acciones de Telefónica mediante un banco.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno de España en funciones, Yolanda Díaz, se ha pronunciado este viernes en Roma y ha sido muy clara: "no se puede consentir", ha dicho, lo ocurrido en Telefónica con esta operación del gigante saudí 'STC Group', que se convierte en su principal accionista. Explica que así se lo ha trasladado a la vicepresidenta primera del Ejecutivo en funciones, Nadia Calviño.

"No podemos consentir que esta operación continúe"

"Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y como tal cuenta con el manejo de lo más importante, seguramente de nuestras vidas, que son los datos; no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos. Desde luego, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la Vicepresidenta Económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender", ha asegurado.

Yolanda Díaz ha viajado desde Bruselas a Roma para mantener una reunión con algunas organizaciones de trabajadores, así como con el alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, también junto a la eurodiputada María Eugenia Palop, con la que participa en la presentación del libro 'Per una construzione della terra ('Por una construcción de la tierra'), del filósofo italiano Luigi Ferrajoli.

"Se va a mejorar en los sectores estratégicos"

Entre sus declaraciones, afirma que "España tiene que hacer mucho en materia industrial", por lo que "se va a mejorar en los sectores estratégicos". Tras conocer la compra del 9,9% de Telefónica por parte de la compañía saudí, Nadia Calviño aseguró de manera tajante que el Ejecutivo se centrará en aplicar todos los mecanismos que sean necesarios para defender los intereses de España, puesto que hablar de Telefónica es hablar de una empresa estratégica para el país.

Muy poco después de conocerse la compra de 'STC', el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, viajó a Arabia Saudí junto al consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá, donde se dirigían dispuestos a trabajar en todos los detalles que conlleva una operación del tal calibre y que conlleva que el grupo saudí será el principal accionista de la operadora española. Con esta compra supera a BBVA (4,87%), BlackRock (4,48%) y CaixaBank (3,5%).

Una operación discreta

Uno de los principales objetivos de las maniobras llevadas a cabo durante los últimos meses por los saudíes ha sido el de actuar de manera totalmente sigilosa, sin levantar la más mínima sospecha. Aunque, ¿qué es lo que han hecho para conseguirlo? Se centraron en encargar al banco norteamericano 'Morgan Stanley' la compra por ellos de las acciones de Telefónica. Llevan actuando poco a poco desde el mes de febrero, haciéndose con pequeños paquetes de acciones hasta llegar al 9,9%.

Tal ha sido la discreción que, ni Felipe VI, ni la cúpula de la compañía, ni sus hasta ahora accionistas mayoritarios o el Gobierno, eran conocedores de los planes previstos. Aunque la empresa saudí ha confesado que se trata de una operación amistosa, desde el Ejecutivo aseguran que van a permanecer vigilantes, pues "Telefónica es, evidentemente, una empresa estratégica de nuestro país y, desde el gobierno, aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios teniendo siempre en mente y de manera prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España", decía Nadia Calviño.

¿En qué beneficia el silencio en la operación?

El socio director de 'ATL Capital', Álvaro Blasco, no explicaba en Antena 3 Noticias el motivo de ese hermetismo en todo momento. "La discreción puede hacer que tu compra sea muchísimo más barata". Aún así, justo el pasado julio, el Ejecutivo reveló por sorpresa un decreto que refuerza la vigilancia de las inversiones extranjeras que influiría a 'STC' en su compra.

Al ser el 9,9% de las acciones, 'STC' necesitaría el permiso del Consejo de Ministros al pasarse del 5% que fija la ley. Aquí está el motivo de que los saudíes lo hayan dividido en dos, porque solo necesitarían la autorización para el segundo paquete de acciones. En el supuesto de que el gobierno la deniegue, el otro 4,9 ya le asegura ser accionista mayoritario.