Los vídeos más vistos de Youtube en España, de los más virales a los más odiados

¡Feliz cumpleaños Youtube! La plataforma de vídeos más importante de la red ya es una adolescente. Cumple sus dulces dieciséis este domingo y queremos celebrarlo revisitando algunos de los vídeos más vistos de YouTube en estos años.

Desde 2005 en que nacía, el consumo de vídeos en Youtube, a nivel mundial, ha crecido de manera imparable, por algo es la segunda web más visitada del planeta después de Google. Con los vídeos de Youtube podemos bailar, escuchar música, hacer ejercicio, explorar otros lugares, aprender de lo que no sabemos, descubrir nuevos productos e incluso resolver problemas... pero, ¿sabes cuáles son nuestros favoritos?

Más de 30 millones de españoles utilizamos Youtube cada mes, y vemos una media de 38 minutos de vídeos al día en la plataforma. Los estudios indican que recurrimos a Youtube para entretenernos y desconectar, y especialmente para divertirnos. Youtube tiene vídeos para todos los gustos y al poder también como usuarios subir nuestros propios contenidos, la cantidad de vídeos que aloja plataforma es tan inabarcable e inmensa que ¡necesitaríamos varias vidas para poder verlos todos!

Los vídeos más vistos de Youtube

Empecemos por el principio, vayamos a hace dieciséis años, ¿sabes cuál fue el primer vídeo en Youtube? Lo subió el usuario Jawed, Jawed Karim, cofundador de Youtube, se titula ‘Me at the zoo’, dura sólo 19 segundos y está protagonizado por elefantes. Actualmente el vídeo supera ya los 150 millones de visualizaciones. ¡Un vídeo en un zoo fue el origen de todo!

Tras la invención de la televisión, el nacimiento de Youtube supuso en aquel momento una revolución para el consumo de contenido audiovisual y las demás redes sociales contribuyeron a impulsar el furor causado por algunos vídeos, compartidos por millones de personas en todo el mundo y convertidos en vídeos virales.

Niño loco alemán. Haciendo memoria, entre los pioneros en los vídeos más virales de Youtube, recordarás este de 2006. Un niño parece tener algunas dificultades mientras juega con su ordenador y su enfado es tan monumental que llega a destrozar el teclado mientras se desgañita insultando a la computadora. Se convirtió en monstruosamente viral e incluso impulsó el nacimiento del primer meme de internet. Pero eso es otra historia.

Numa numa dance.También de 2006, recordarás este lip sync con la canción “Dragostea Din Tei” del grupo pop O-zone, la del “Numa numa”. Mientras se entregaba al baile, seguro que Gary Brolsma, el protagonista del vídeo, no se imaginaba cómo iba a acaparar la atención mundial con su actuación casera. ¿Lo recuerdas?

La que has liao pollito. Este seguro no se te ha olvidado. Acumula ya cerca de 7 millones de visualizaciones desde que se subió a Youtube en 2014 y es que a día de hoy nos sigue enterneciendo ver cómo esta niña regaña a su pollito porque no le deja estudiar.

Pero además de estos primeros youtubers, la mayor red de vídeos del planeta tiene contenidos a los que recurrentemente volvemos por alguna u otra razón, y especialmente la música ocupa un lugar destacado entre nuestras preferencias.

Despacito. El videoclip de la canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee ocupa actualmente el número 1 en el podio de vídeos musicales más vistos en Youtube, superando los siete mil millones de reproducciones desde 2017. Te parecerá mentira pero pese a ser el más visto, también ocupa un puesto destacado entre los vídeos más odiados de Youtube, es el noveno con más “No me gusta” a nivel global.

Gangnam Style. Antes de que llegaran Luis Fonsi y Daddy Yankee, el cantante y rapero surcoreano PSY ocupaba el puesto más alto del ranking en lo que a contenido musical se refiere. “Gangnam Style” fue la canción más relevante entre los vídeos de Youtube durante cinco años y actualmente acumula cerca de cuatro mil millones de visualizaciones.

Cómo me pica la nariz. En el apartado infantil, Cantajuegos son los favoritos en España. Manteniendo viva la llama de los payasos de la tele, este vídeo alcanza ya más de 100 millones de reproducciones.

Gatos graciosos. Sobra contar quiénes son los reyes de internet en el mundo animal y por supuesto que Youtube está lleno también de vídeos de gatos.

Caballo de dos patas. Concluimos este repaso volviendo al origen, a 2006, rescatando otro de esos que a día de hoy sigue vigente, aunque lo veamos más habitualmente en formato gif.

Posiblemente si subiesemos hoy este último vídeo a Youtube, apenas tendría relevancia. Así es el paso de los años, ¡la evolución! Es indiscutible que el fenómeno Youtube es imparable, que la edad le sienta bien a la plataforma y que este es el 16º de muchos más aniversarios que vendrán.

Le deseamos muchos años más de vídeos a Youtube, y muchos más vídeos que nos ayuden a sobrellevar el día a día, a descubrir cosas nuevas y sobre todo, ¡a entretenernos! ¡Buena visión a todos, y feliz aniversario, Youtube!