Vídeo: Tensión y cargas en el desalojo de la Antiga Massana de Barcelona

Esta mañana se han vivido momentos de tensión, golpes y cargas policiales durante el desalojo de la Antigua Massana de Barcelona durante su desalojo, una operación de Guardia Urbana en la que también ha colaborado Mossos d'Esquadra y que se ha saldado ​​con cinco detenidos.

Todo ha comenzado a primera hora, cuando el dispositivo policial de agentes de G.U.B ha entrado este martes por la mañana en la antigua Escola Massana, ​​en el barrio del Raval, para desalojar el inmueble que llevaba ocupado desde 2020 por varias asociaciones y entidades sociales.

Los agentes han entrado en el interior del edificio sobre las 7:00 horas, pero no había personas para desalojar. Poco más tarde, en torno a las 8:00 horas, las entidades de la Antiga Massana han hecho un llamamiento a la movilización para detener el desalojo, es entonces cuando se han vivido algunos momentos de mucha tensión y los agentes han intentado contener a los manifestantes con porras, tal y como se puede ver en los vídeos subidos a redes sociales.

Cinco detenidos y 19 agentes heridos

Al llegar los manifestantes, los accesos a la plaza de la Gardunya se han cerrado por el dispositivo policial y se han concentrado casi un centenar de personas para protestar contra el desalojo.

En otra de las calles, ha habido un forcejeo entre manifestantes y agentes de la policía, que se han saldado con 5 detenidos por parte de los Mossos por los delitos de desobediencia, atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Según la Policía catalana, estos han intentado acceder y traspasar el cordón policial y han agredido a agentes. En total, hay 19 agentes de Mossos d'Esquadra con heridas leves por golpes.

La asociación Antiga Massana asegura que la actuación policial ha sido desproporcionada y que no habían avisado previamente. "El macro dispositivo se ha montado desde las 6 de la mañana sin ningún tipo de anticipación previa", comenta Arnau, el portavoz. "Los Mossos han actuado como actúan siempre en este tipo de casos: con violencia, a golpe de porra, sin respetar el derecho a la manifestación", ha añadido a un equipo de Antena 3.

Además, desde la asociación denuncian que ha dejado varios heridos también entre los suyos, y ha difundido fotografías en las redes sociales: "los resultados han sido cinco detenidos y decenas de heridos, solo había que pasear por aquí para ver a la gente sangrando en la cabeza y por el suelo", ha declarado el portavoz. También denuncia que no han recibido ninguna instancia judicial y califican de "ilegal" el desalojo.

Algunos de los allí presentes defienden la labor social y cultural que se llevaba a cabo hasta la fecha en la Escola Massana, otros sin embargo manifiestan que no son formas de llevarlo a cabo. "Ya empezaron con mal pie" comenta un vecino a un equipo de Antena 3 Noticias. "La labor era buena para el barrio pero ya empezaron okupando".

Hacia el mediodía se ha disuelto la concentración y han convocado una manifestación para esta tarde a las 19.30h.

La Antiga Massana

Este edificio histórico, de titularidad municipal, está ubicado en pleno corazón del Barrio del Raval de Barcelona, en la plaza de la Gardunya, detrás del Mercat de la Boqueria.

Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, se notificó a la entidad su intención de recuperar la finca. Desde la Antigua Massana han reivindicado la cesión del espacio y denuncian que el gobierno socialista no ha querido reunirse con ellos a pesar de las reiteradas peticiones.

Un portavoz de la entidad, Arnau, asegura a Antena 3 que llevan meses negociando la concesión del espacio desde que se abrió hace cinco años. "Con los comunes -gobierno de Ada Colau- parecía más fácil, pero al final les venció la burocracia y ahora con el gobierno del PSC no se han dignado a negociar en ningún momento, no hay ninguna propuesta", ha lamentado. "Lo que vemos es que este espacio va a estar inhabilitado durante años", ha acabado añadiendo.

El teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, ​​Albert Batlle, ha dicho que no hubo diálogo con las entidades que ocupaban el espacio porque se les dijo que solo se hablaría si dejaban libre el edificio: "Los intereses de unos pocos no deben estar por encima del interés general. No vamos a permitir más empleos."

Además, teniente de alcaldía ha comparecido para explicar un dispositivo policial "blindado desde el punto de vista jurídico y amparado por la resolución judicial". Ha asegurado que dentro no había ninguna persona, "por tanto, no ha habido una desocupación sino una recuperación de este espacio", ha aclarado hoy.

Batlle recordó que el edificio forma parte del antiguo Hospital de la Santa Cruz y que la intención del gobierno municipal es "reforzar los usos públicos de este recinto y cambiar las dinámicas del entorno".

En octubre ya se intentó desalojar

El Ayuntamiento de Barcelona ya intentó desalojar el edificio el pasado octubre, pero no pudo hacerlo por la "resistencia pacífica" de las personas que se concentraron en él. Ante esa oposición, el consistorio solicitó una orden judicial y estaba a la espera de recibirla para ejecutar el desahucio y recuperar el edificio municipal, cosa que ha sucedido hoy.

A finales de octubre, el alcalde Collboni aseguró que la Antiga Massana es "patrimonio público" y que debe tener un uso público y avisó de que cumplirán las resoluciones judiciales. Ese mes también hubo una manifestación contra el desalojo con un millar de personas.