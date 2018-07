Las ventas de turismos superan el medio millón de unidades hasta el 22%

Estas cifras no se habían conseguido en la primera mitad del año desde 2010 según los datos ofrecidos por las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto). Respecto al mes de junio se ha registrado un alza del 23,5% en comparación con el mismo mes de 2014, llegando a alcanzar las 111.333 matriculaciones. Esto supone 22 meses seguidos de crecimiento en el mercado español de automóviles y vehículos todoterrenos, que alcanza su máximo en el mes de junio con más de 5.300 matriculaciones al día, superando incluso el mes de mayo, en el que se registraron ventas diarias de 4.500 coches.



Al respecto, las patronales señalan que la mayoría de los informes económicos de España citan al sector del automóvil como uno de los grandes impulsores del consumo interno. Por ello consideran que el potencial de crecimiento del mercado del automóvil español, tanto por renta per cápita y grado de motorización como por desarrollo económico del país, debería permitir un crecimiento sostenido en los próximos meses.



No obstante, advierten de que el clima de confianza del consumidor sigue siendo "sensible".Las tres organizaciones subrayan que el Plan PIVE 8 y la mejora económica son "claramente" dos "aliados" para continuar liderando el crecimiento en Europa.Por canales, las matriculaciones han subido en todos, especialmente en el de particulares, por el PIVE 8 y en el de empresas, por la evolución positiva de las principales magnitudes económicas y una mejora de la financiación.



En junio en el canal de particulares se han incrementado las entregas un 25% en tasa interanual (hasta las 50.597 unidades), en el de empresas un 41,5% (hasta las 27.765) y en el de alquiladoras ("rent a car") un 9,7%, hasta las 32.971.



En los seis primeros del año, el canal de particulares crece un 22,9% y 275.706 unidades; el de empresas un 33%, hasta las 138.717; y el de alquiladores un 11,5% y 140.799 unidades.La marca que más unidades ha matriculado en junio ha sido Volkswagen (9.963), mientras que el modelo más vendido ha sido el Renault Megane, con 3.988 unidades.Por tipo de carburante, los compradores siguen prefiriendo el diésel (el 62,3% de los vehículos matriculados en junio van propulsados por gasóleo) frente a la gasolina (el 36,4%) o los híbridos+eléctricos (el 1,4%).



Por segmentos los pequeños (34.450 unidades) han sido los más adquiridos, seguidos de los medio-bajo (27.960) y los monovolumenes (10.855) y todoterrenos pequeños (9.075). Si se analizan los datos por comunidades, a la cabeza de las matriculaciones se ha situado en junio Madrid (con 42.674), seguida de Cataluña (15.098) y Comunidad Valenciana (13.596). Por el contrario, donde menos registros ha habido ha sido en Ceuta y Melilla (198), en La Rioja (433) y Cantabria (866).