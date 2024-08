Las ventajas de los 'free tours', una opción a alza para viajeros de todo el mundo

Los 'free tours' se basan en la idea de que la ruta guiada no tiene un coste fijo predeterminado. En su lugar, cada participante decide cuánto pagar al guía según el valor que le atribuyen a la visita y las explicaciones recibidas. Las rutas guiadas para descubrir una ciudad, lugar, pueblo o monumento han sido comunes durante mucho tiempo. Sin embargo, con la expansión de internet y las redes sociales, estos tours han ganado mayor accesibilidad. Además, es una tendencia que sigue al alza desde 2003 cuando un estudiante ideó un sistema para que los turistas decidieran el precio del recorrido y no al revés. La mayoría de empresas que operan en Europa cobraron popularidad a partir de 2010 y, desde entonces, es un servicio cada vez más demandado por los turistas en todas partes del mundo.

Los guías turísticos explican, que la palabra 'free' viene más de libre y no de gratis. La gente que acude a estos tours, tiene la libertad de dar la cantidad económica que ellos consideren en virtud de su satisfacción. Los turistas que suelen dar más propina son los americanos porque ya están acostumbrados a dar propinas altas. Óscar Fernández, Head of Communications de Civitatis, recuerda la importancia de este pago al concluir la visita, para que sea un trato honesto por ambas partes algo que funciona muy bien entre los turistas y los guías.

La flexibilidad y la accesibilidad de los 'free tours' han hecho que estos recorridos se conviertan en una opción preferida para los viajeros que desean una inmersión auténtica en el lugar que visitan, sin la rigidez ni el coste elevado de un tour tradicional. Gracias a la expansión de las redes sociales e internet, estos tours se han popularizado a nivel global, permitiendo que cada vez más personas tengan la oportunidad de descubrir los secretos de las ciudades de una manera económica, educativa y entretenida.

Ventajas

Los "free tours" no solo han democratizado el acceso a la cultura en diferentes ciudades, sino que también han fomentado un nuevo tipo de turismo más consciente y conectado con las comunidades locales. Al no haber una tarifa fija, estos tours atraen a una audiencia más amplia, desde mochileros con presupuestos ajustados hasta viajeros que buscan experiencias auténticas y personalizadas. Los guías suelen ser locales apasionados por su ciudad, lo que añade un valor único a las explicaciones que brindan, ya que comparten no solo la historia oficial, sino también anécdotas y secretos que solo un residente conocería.

Otra ventaja es la posibilidad de unirse a estos tours sin necesidad de una planificación extensa. En muchas ciudades, basta con aparecer en un punto de encuentro a la hora señalada para unirse al grupo, lo que da flexibilidad al viajero que no quiere comprometerse con un itinerario cerrado. Además, al final del recorrido, el pago es un reflejo de la experiencia vivida: los participantes pueden expresar su agradecimiento al guía con una propina acorde a lo que consideran justo, lo que en muchos casos motiva a los guías a superarse y ofrecer un tour memorable.

El auge de los 'free tours' también ha generado una competencia saludable entre los guías y las empresas que los organizan, lo que ha contribuido a elevar la calidad de las visitas guiadas. Esta competencia se traduce en recorridos más dinámicos, originales y adaptados a las necesidades y preferencias de los turistas modernos, que buscan algo más que una simple descripción de los monumentos.

Por otro lado, en muchas ciudades, estos tours se han convertido en una fuente significativa de ingresos para jóvenes y estudiantes, quienes ven en el 'free tour' una oportunidad para ganar dinerohaciendo algo que les gusta: compartir su conocimiento y amor por su ciudad. Esto ha permitido a muchas personas jóvenes entrar en el mercado laboral turístico sin necesidad de una gran inversión inicial, lo que ha impulsado el emprendimiento en este sector.

