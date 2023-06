Los vecinos pueden prohibir el baño en las piscinas a los morosos

Temporada de verano...y comienzan los chapuzones en las piscinas comunitarias. Pero no para todos. La reforma de la ley de Propiedad Horizontal dice que "se dota a las comunidades de propietarios de capacidad sancionadora, legitimándolas para que puedan sancionar al moroso privándole del uso de instalaciones y/o elementos comunes".

La ley se refiere a ese vecino moroso en las cuotas de la comunidad. Al que no paga, se le puede prohibir la entrada a la piscina. En este sentido, Roberto Mangas del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, asegura que "aunque la ley te ampare es inaplicable llevarla a cabo". Las medidas para prohibir el acceso al propietario moroso tienen un coste alto que las comunidades no siempre pueden hacer.

Además, la ley no dice cómo, ni tampoco incluye qué medidas sancionadoras se pueden utilizar. "Como socorrista, si me ocurre a mí no me enteraría", asegura una joven.

Al final, la comunidad tiene poco margen para prohibir. Puede utilizar llaves inteligentes de acceso, controles a la entrada, pero todo eso incrementa el precio de las cuotas comunitarias que el moroso tampoco pagaría. Además, muchos vecinos aseguran que no están dispuestos a enfrentarse y ya se han dado casos de vecinos morosos muy violentos con quien les afea su actitud. Una de sus principales 'víctimas' son los cobradores de deudas.

Esta ley afecta no solo al propietario de la vivienda, también a toda la unidad familiar, y si la tiene alquilada, su inquilino se quedaría sin piscina.