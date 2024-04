Varios vecinos en Valencia denuncian la proliferación de "jaulas turísticas": "Perdemos el comercio local"

Acristalados, ocultos tras una decena de barrotes de hierro, encontramos alojamientos turísticos a pie de calle: "Parece una cárcel", claman algunos vecinos. De hecho, muchos los han bautizado como "Jaulas turísticas". Se trata, según nos explican los residentes, de locales vacíos -muchos de ellos eran hasta hace poco negocios de toda la vida- que ahora propietarios particulares y empresas han convertido en viviendas destinadas a turistas. Muchas de ellas se anuncian en plataformas como Airbnb y algunas de ellas las encontramos en la calle Turia, Borrull o Lepanto.

Una zona que según los residentes ha cambiado radicalmente en los últimos años "Hemos perdido la esencia de barrio y ahora nos encontramos con gente desconocida todo el tiempo y ruido por la noche. Es un ir y venir constante de gente". Situación que nos explica ha vaciado el barrio de comercios locales y ha obligado a muchos vecinos a instalarse lejos del lugar donde se criaron. Es el caso de Enrique: "Es tu casa, donde has nacido y crecido. Te encanta ver los monumentos que rodean tu hogar y la gente, pero te toca marcharte a un pueblo donde no tienes nada. No hay remedio, no puedes permitirte quedarte aquí. Los precios están desorbitados y no hay oferta asequible".

Jaume es propietario en el Restaurante "Pura Tapa" y vive de cerca las dos caras de la moneda. Por un lado, como vecino teme perder los pocos amigos que le quedan en la zona "Estoy viendo como mi gente no puede construir una vida aquí, en mi finca por ejemplo sólo quedamos dos vecinos y el resto son apartamentos". Pero por otra parte, como propietario, reconoce que ayuda a su negocio: "Hay más afluencia de gente que viene a consumir y a gastar, por ese lado me beneficia".

Asociaciones vecinales aseguran que las soluciones llegan a cuenta gotas: "Cada vez hay más, muchos de ellos ilegales. La forma de terminar con esta situación es sacar una normativa y no dar más licencias. Pedimos mayor actuación y más rápida".

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha un plan de revisión de apartamentos turísticos. Fuentes del consistorio aseguran que en lo que va de año se ha sancionado 150 viviendas de este tipo. Unas multas que oscilan entre los 600 y los 3000 euros.

Convivir con el turismo en Benidorm

España ya prepara una nueva temporada de verano en la que espera cumplir con las expectativas de los turistas. El país superó su propio récord en 2023 con la llegada de 85,1 millones de turistas.

Turismo de sol y playa, turismo rural y el criticado 'turismo de borrachera'. El impacto económico que genera tiene muchas aristas: los hosteleros hacen su agosto, mientras que algunos vecinos critican la masificación, la subida de los precios de las viviendas o el pasar de tener un vecino de toda la vida a cambiar de vecinos cada semana.

El sector turístico aspira a tener una oferta de más calidad evitando, especialmente, el modelo de 'turismo de borrachera' que se da en zonas como Benidorm o Magaluf.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com