Convivir con el turismo en Benidorm: del criticado 'turismo de borrachera' a los hosteleros que celebran su llegada

España ya prepara una nueva temporada de verano en la que espera cumplir con las expectativas de los turistas. El país superó su propio récord en 2023 con la llegada de 85,1 millones de turistas.

Turismo de sol y playa, turismo rural y el criticado 'turismo de borrachera'. El impacto económico que genera tiene muchas aristas: los hosteleros hacen su agosto -especialmente en las islas y las zonas de costa del Mediterráneo- y algunos vecinos critican la masificación, la subida de los precios de las viviendas... o el pasar de tener un vecino de toda la vida a cambiar de vecinos cada semana.

El sector turístico aspira a tener una oferta de más calidad evitando, especialmente, el modelo de 'turismo de borrachera' que se da en zonas como Benidorm o Magaluf. Cataluña también es una de las opciones preferidas para viajar por parte de los turistas internacionales. Tras la región catalana se encuentra las Islas Baleares -con más de 14 millones de turistas y un crecimiento del 9,1% en 2023- y en tercer lugar las Islas Canarias.

Benidorm, epicentro del 'turismo de borrachera'

Uno de los destinos favoritos es Benidorm, donde los vecinos son los principales sufridores. Los turistas pueden disfrutar allí del sol, de la playa, el buen tiempo y una amplia oferta de ocio nocturno y discotecas.

"Se ve desde chicos jóvenes borrachos hasta personas mayores...", afirma un hombre. "Anoche vimos a uno que se caía, solo, solo", añade otra vecina. "Por el suelo, vomitando... aquí hacen lo que quieren", asegura otra chica.

Ante el récord de turistas en España, el 'The Mirror' no ha tardado en reaccionar publicando una lista de destinos turísticos españoles donde los británicos, según este diario "no son bienvenidos". Un dato que contrasta con el sector de la hostelería, que confiesan que el turismo es su principal fuente de ingresos: "Lo que son los bares, los turistas extranjeros son de los que comemos...".

Algunos medios británicos han puesto el foco sobre Benidorm (Alicante). Aseguran que ahí se intenta controlar la llega de turistas imponiendo multas a aquellos que infringen las normas. Aunque lo cierto es que no hay medidas concretas para vigilar a los que nos visitan y desde el Ayuntamiento confirman que no hay sanciones concretas y que la ordenanza es la misma para todos.

"Destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, como puede ser Benidorm, mantienen en el cliente británico uno de sus mercados preferentes. Trabajando además para que todo el año se pueda disponer de la mejor oferta de ocio, entretenimientos y experiencias (...) estamos convencidos de que el trabajo que se está desarrollando con las Administraciones públicas hará que el sector turístico, cohesionado con la sociedad sea fuente de riqueza y de conservación de recursos naturales", declara Mayte García, secretaria de Hosbec.

Época 'dorada' del turismo

El sector turístico vive su mejor momento desde hace casi cuatro años. España se consolida como el segundo país del mundo que más viajeros atrae, solo por detrás de Estados Unidos.

Así lo reflejan las cifras del pasado año, cuando el turismo generó más de 186.000 millones de euros. Cada turista ha gastado una media de 1.278 euros, un 5,1% más que el año anterior y un 16,1% más que en 2019, según datos del Ministerio de Industria y Turismo.

La creación de empleo del sector supuso el 17% del total de los puestos de trabajo generado, según Exceltur, y las perspectivas para este año prevén nuevo récord.

En Barcelona, los ciudadanos de las zonas más masificadas se quejan de que desaparece el comercio tradicional en pro de los establecimientos para visitantes y cada vez más piden una regulación ante la llegada masiva de turísticas.

Sobre ello, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "volver a poner la prioridad" de la economía catalana en el sector turístico y a recuperar turismo interior del resto de España.

"La 'turismofobia' que desde Cataluña se ha intentado extender sin éxito al resto de España es el principal problema del turismo en Cataluña", ha declarado en Girona junto al candidato al 12M, Alejandro Fernández.

Además, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos califica de "urgente y prioritaria" la creación de una ley de regulación de las viviendas de uso turístico en España. Exigen a las autoridades que desarrollen una normativa que evite los problemas con los residentes, proteja su calidad de vida, asegure empleo, etc.

"En los últimos años se ha duplicado el parque de camas turísticas en nuestro país de una manera un poco extraña, de una forma que nosotros entendemos que como mínimo es ilegal e incontrolada y, por lo tanto, pedimos todos los esfuerzos posibles para que este fenómeno se ordene", reclama el presidente de la confederación Jorge Marichal.

Manifestación en Canarias

Miles de personas salieron a las calles este sábado para reclamar un giro en el modelo turístico de masas. Las marchas recogían una cierto hartazgo por los altos índices de pobreza, los bajos salarios, la escalada de los precios de los alquileres o la saturación de las carreteras y de los espacios naturales.

Los organizadores habían puesto el foco en reclamar una moratoria que suspende la autorización de nuevas plazas hoteleras y pisos vacacionales, una ecotasa y la regulación de la compra de vivienda por parte de extranjeros, cifran en más de 130.000 los asistentes solo en Tenerife y Gran Canaria.

Mayores, jóvenes, familias con niños y también con mascotas han recorrido las calles del centro de la capital tinerfeña: "¿dónde está el dinero del turismo?", y se han exhibido carteles en los que se podía leer: "echo de menos la tierra que conocí", recoge 'EFE'.

No habrá 'tasa turística' en Canarias

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, aseguraba hace unos días que no ha cambiado de posición y que por tanto "no habrá tasa turística" en Canarias.

Una tasa turística no mejora la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, que se logra con "menos impuestos, cobrando un salario mejor y que el precio de los productos cueste menos".

Turismo rural en España: otras opciones a la playa

Un grupo de cuatro turoperadores y agentes de viajes de Alemania, especializados en turismo rural y de naturaleza, han visitado Extremadura con el objetivo de conocer la región y comercializar nuevos destinos.

Visitaron espacios protegidos como el Parque Nacional de Monfragüe, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y el Parque Natural de Cornalvo, el patrimonio de Guadalupe y Trujillo, entre otros lugares.

Esta acción tiene como objetivo aumentar el número de visitantes de Alemania, el cuarto mercado internacional más importante para el turismo de la región, después de Portugal, Francia y Reino Unido. Según los datos del INE de 2022, 19.836 viajeros alemanes se alojaron en establecimientos turísticos extremeños y generaron 37.279 pernoctaciones.

¿Desde qué países vienen los turistas a España?

En 2023, Reino Unido está a la cabeza de la lista de países donde sus ciudadanos apostaban por pasar las vacaciones en España con 17,3 millones de turistas, un aumento del 14,6% respecto a 2022. En cuanto al gasto, la recaudación de solo los ingleses fue de más de 19.000 millones de euros, un 16,3% más que en 2022.

Francia ha proporcionado 11,8 millones turistas a España en 2023, un crecimiento del 17% sobre 2022 y el gasto anual asciende a 9.767 millones de euros. Por su parte, Alemania ha crecido un 10,6% respecto a 2022, hasta los 10,8 millones de turistas internacionales.

A la cabeza de los países con mayor crecimiento en 2023 está Estados Unidos, cuyos nacionales que visitan España han aumentado un 38,7% respecto a 2022 y un 16,9% en relación a 2019. EEUU es también uno de los mercados que mayor incremento de gasto en destino en 2023.

