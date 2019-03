El valor de los bienes de Blesa no alcanza ni una cuarta parte de su fianza

Miguel Blesa tiene claro que la Audiencia Nacional pronto dictará el embargo de sus bienes. Uno de los implicados en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que ya ha dejado claro que no devolverá ni un euro de lo que se ha gastado, no ha sido capaz de reunir los 16 millones de euros de fianza que le impusieron los jueces.



Eso sí, los bienes que le van a embargar no cubren ni una cuarta parte de la fianza impuesta. Su patrimonio está compuesto por tres viviendas. La primera está en Madrid, en una lujosa urbanización llamada La Florida y por la que pagó algo más de dos millones de euros. La segunda está en San Lorenzo del Escorial, cuyo valor podría ser de medio millón de euros. La tercera está en Linares, la comparte con sus hermanos y podría tener un valor de 100.000 euros.