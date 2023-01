Los usos más negativos de ChatGPT ponen en alerta a los profesores: "Es imposible controlar su uso"

No tiene límites. Puede redactar un poema romántico, un ensayo sobre la Guerra Civil, un resumen de El Quijote o la introducción del trabajo que tenemos que presentar mañana a primera hora. Puede con todo. Se llama ChatGPT y ya se ha hecho un hueco en las aulas. Esta herramienta no es nueva, pero, hasta ahora, era poco conocida en España. Algo que ha cambiado, pues entre universitarios y alumnos de bachillerato es cada vez más popular.

¿Qué es exactamente ChatGPT?

"Es un modelo de inteligencia artificial capaz de desarrollar textos y responder preguntas. Es mágico porque le puedes preguntar cualquier cosa y siempre tendrá una respuesta", nos cuenta José Antonio Alguacil, CEO de Ilusion Labs. Lo que lo hace más especial es su naturalidad y fluidez a la hora de escribir, "se trata de una tecnología diseñada para interactuar con los humanos y lo hace de una manera tan natural que podríamos llegar a pensar que estamos hablando con otra persona", añade Silvia Leal, experta en Tecnología e Innovación.

Ventajas e inconvenientes

Hasta aquí, parece una herramienta inocente con más pros que contras. Bien usada, apuntan los expertos, puede ser muy útil para buscar información. De hecho, hay quien piensa que podría convertirse en una gran competencia para Google. Pero, como todo, esta aplicación también tiene su parte negativa.

Desde hace meses, los profesores han detectado que muchos alumnos la están utilizando para presentar trabajos. "Escribe textos complejos de manera personalizada incorporando, incluso, nuestros propios errores a la hora de hablar", dice Leal. Con lo cual, es casi imposible detectar que el texto no lo ha redactado una persona. Por eso, en algunas universidades de Francia ya se ha prohibido.

Sin embargo, José Antonio Alguacil cree que ChatGPT también tiene puntos positivos: "Puede ser un asistente virtual para cuando tengamos dudas que quizás el profesor no puede responder inmediatamente, pero la herramienta sí".

¿Cómo funciona?

ChatGPT funciona con un modelo de lenguaje llamado 'deep learning', lo que quiere decir que ha sido entrenada con una gran cantidad de datos disponibles en internet. "Y lo que hace la Inteligencia Artificial es identificar patrones. Es como un autómata, lo que hace es repetir combinaciones para que, al final, lo que aparezca sea algo nuevo", detalla Alguacil.

De esta forma, cuanto más concreta sea nuestra petición, más sencillo es para la máquina escribir el texto. Porque se adapta a todo: solo necesita un tema, un tono (informal, serio, infantil...) y el número de palabras. En cuestión de unos segundos tendremos nuestro trabajo, una redacción, una canción o hasta el resumen y puntos clave de un vídeo de YouTube.

Nueva herramienta para los ciberdelincuentes

Aunque esta herramienta no está dirigida a los ciberdelincuentes, algunos analistas aseguran que podría convertirse en una aplicación clave para ellos. Puede ayudarles en sus estafas online, redactando mensajes y correos electrónicos más personales, con menos faltas de ortografía y, en definitiva, más creíbles, que nos hagan pensar que son reales y no ciberataques.

La IA y los acertijos

Hemos tratado de poner a ChatGPT a prueba y, de momento, no puede con todo, ya que no acaba de entender los dobles sentidos y los juegos de palabras. Le planteamos un acertijo muy sencillo: "Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho". Y esta ha sido su respuesta: "Lo siento, no has mencionado el nombre del hijo. Por favor, proporciona el nombre para poder responderte adecuadamente". Habrá que darle un poco más de tiempo para que se ponga al día con las adivinanzas.